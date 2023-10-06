留一點空間 讓樓市喘息 地產 14:00 2023/10/06 分享： 分享： 樓市氣氛轉差，面對息口及經濟低迷兩大困局，短期難以逆轉，發展商相對放慢樓花項目預售申請，一定程度能緩解市場對新盤供應過盛的預期，以扭轉買家對新盤開價一浪低於一浪、甚至「遲買愈平」的看法，為樓市帶來喘息空間。 ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 新盤市場形勢仍嚴峻 減價盤逐來 2023/09/07 新盤市場形勢仍嚴峻 減價盤逐來 三大因素 窒礙舊樓收購強拍步伐 2023/09/18 三大因素 窒礙舊樓收購強拍步伐 定存及債券息高於收租 買樓投資欠誘因 2023/09/29 定存及債券息高於收租 買樓投資欠誘因 你可能感興趣 新盤市場形勢仍嚴峻 減價盤逐來 20:42 2023/09/07 新盤市場形勢仍嚴峻 減價盤逐來 三大因素 窒礙舊樓收購強拍步伐 19:02 2023/09/18 三大因素 窒礙舊樓收購強拍步伐 定存及債券息高於收租 買樓投資欠誘因 15:18 2023/09/29 定存及債券息高於收租 買樓投資欠誘因 最新專欄文章 專家樓論 - 政府撤辣可挽救樓市？ 2023/10/06 政府撤辣可挽救樓市？ 專家樓論 - 偷步入市？ 2023/10/06 偷步入市？ 專家樓論 - 撤辣還是減辣？ 2023/10/05 撤辣還是減辣？ 專家樓論 - 究竟哪個屋苑領跌？ 2023/10/04 究竟哪個屋苑領跌？ 專家樓論 - 投資者紛變沽家 2023/10/03 投資者紛變沽家 一手市場 香港物業 樓價 CCL 成交 發展商