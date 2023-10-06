留一點空間 讓樓市喘息

樓市氣氛轉差，面對息口及經濟低迷兩大困局，短期難以逆轉，發展商相對放慢樓花項目預售申請，一定程度能緩解市場對新盤供應過盛的預期，以扭轉買家對新盤開價一浪低於一浪、甚至「遲買愈平」的看法，為樓市帶來喘息空間。

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