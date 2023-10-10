黃國英：揀得落手的3隻中國增長股 財金猛人追蹤 08:03 2023/10/10 分享： 分享： 本地著名基金經理黃國英接受Money Times專訪時表示，港股市場的增長股在AI大時代下，缺乏長遠增長故事，但仍有三隻中國增長股值得留意。黃國英指，外國市場表現亮眼的富途（美：FUTU）及拼多多（美：PDD）值得留意，他主要看好這兩件公司有打「國際賽」的能力。 ▼點擊圖片放大 +13 +12 ...... ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 撰文 : 劉雅文 Money Times 欄名 : MT專訪 最新專欄文章 黃國英：退休三寶 各有弱點 2023/10/09 黃國英：退休三寶 各有弱點 恒生薛永輝：內房未跌完 值博率不高 2023/10/07 恒生薛永輝：內房未跌完 值博率不高 光大伍禮賢：港股觸及長綫入市位 留意兩板塊 2023/09/27 光大伍禮賢：港股觸及長綫入市位 留意兩板塊 光大伍禮賢：內房風險高 切勿輸打贏要 2023/09/26 光大伍禮賢：內房風險高 切勿輸打贏要 港股又穿萬八點 曾淵滄：可做兩手部署 2023/09/22 港股又穿萬八點 曾淵滄：可做兩手部署 ETF 宏觀分析 美股 黃國英 收購 富途（美：FUTU） 拼多多（美：PDD） 分拆 運動 股票