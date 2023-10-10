黃國英：揀得落手的3隻中國增長股

本地著名基金經理黃國英接受Money Times專訪時表示，港股市場的增長股在AI大時代下，缺乏長遠增長故事，但仍有三隻中國增長股值得留意。

黃國英指，外國市場表現亮眼的富途（美：FUTU）及拼多多（美：PDD）值得留意，他主要看好這兩件公司有打「國際賽」的能力。

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