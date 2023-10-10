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國慶賭收全年最佳 賭股要升唔會慢

研究報告 13:37 2023/10/10

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摩根大通指出，10月首八日澳門賭收大約66.5億元（澳門元‧下同），日均賭收8.3億元，是自疫後重啟以來最好，亦高於五一黃金周的約6.45億元。

以首六日估算，黃金周假期日均收入逾9.3億元，勝市場預期10%，並恢復至2019年同期80%，與第三季復甦至70%相比，復甦步伐加快，至於中場博彩毛收入相當於2019年同期110%至120%，數據反映黃金周表現甚佳。

該行認為博彩股風險回報傾向有利，長線投資者可以開始在現水平或第三季業績期撈底。

-----------

澳門9月賭收及「十一黃金周」旅客數據，均支持濠賭股盈利表現及市場預測。加上9月底板塊因一些行業噪音而急挫，為中長綫投資者提供入市機會。

按照澳門旅遊局公布數據，今年國慶黃金周的首7天（9月29日至10月5日），訪澳旅客人次累計為86萬人，相當於2019年水平的約88%。當中內地遊客佔到了澳門總訪問量的約77%，恢復至2019年水平的約77%。

點擊圖片放大

從相片可見，澳門主要旅遊景點都擠滿旅客：

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按照旅客數據，花旗預計10月1日至6日的日均賭收約7.7億元（澳門元‧下同），意味相比2019年同期，中場賭收恢復了約100%，而貴賓廳賭收恢復了約15%。延伸下去，該行預計10月的賭收將達190億元，按年增長387%，按月增長27%，相當於2019年水平的約72%。

點擊圖片放大

跌完又有返水位

兩周前本欄介紹濠賭股時指出，澳門旅遊表現暢旺，市場對板塊業績有期望，今年以來持續上調板塊EBITDA的預測，也利好估值修復。不過預測持續上調同時增加了實際數字遜預期的風險。針對濠賭股近期下跌，滙豐就懷疑投資者除了擔心市傳澳門擬將非法換錢刑事化外，還擔心因為市場預期提高了，黃金周賭收數據可能會令人失望，一些賭企的2023年第三季度業績也可能弱於預期。

摩根大通就指......訂戶請登入

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撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 券商有路捉

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