【Q4布局】摩根資管許長泰：亞洲高息股配置 增長防守兼備

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰認為，以目前香港投資者甚至全世界都一樣，大家投資最多是本地市場，他強調並非不看好港股，但在整個投資配置上有其他選擇，包括印度和東南亞市場。

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許長泰指出：

「如果明年美國聯儲局真的減息，銀行定存整體會出現調整，調整期美國經濟衰退，反而利好高息股的息率，銀行定存至少4厘息率，唔使食股票波幅，銀行定存相對變得吸引。」

現時投資者對股息需求明顯，也成為投資指標，高息股與銀行定存之間作出取捨。許長泰預計港股本季呈膠着狀態，高息股包括銀行及國企類；銀行定存較吸引，看定存息率目標至少4厘以下或更低。

同時，他留意到亞洲區內的高息股相對吸引，同時亦有很多選擇，並非只有屬防守型的傳統公用股。根據摩根資產管理團隊資料，以MSCI指數的成分股，約250間公司顯示，亞洲區內（除日本外）公用股佔比較少，有能源、科技、房地產及金融股（銀行股、券商股、保險股）。

許長泰指出，當中增長型和防守型兼備，大市波動時收息之選中可選公用股……更多內容，請登入瀏覽。

記者：鍾采餘

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