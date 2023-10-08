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哈馬斯暴行 不僅針對以色列

國際 22:31 2023/10/08

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今輪以色列與巴勒斯坦的衝突能夠震撼世界，在於其血腥程度——哈馬斯戰士發動無差別屠殺，市內屍橫遍野，還有女死者衣衫不整被遊街示眾，哈馬斯聲稱死者是以色列女兵，後來家屬證實死者是30歲德國女紋身師，到當地參與音樂節，完全無妄之災。近年巴勒斯坦與以色列關係跌至谷底，爆發衝突不意外，只是大家沒有想到會如此暴力。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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