哈馬斯暴行 不僅針對以色列 國際 22:31 2023/10/08 分享： 分享： 今輪以色列與巴勒斯坦的衝突能夠震撼世界，在於其血腥程度——哈馬斯戰士發動無差別屠殺，市內屍橫遍野，還有女死者衣衫不整被遊街示眾，哈馬斯聲稱死者是以色列女兵，後來家屬證實死者是30歲德國女紋身師，到當地參與音樂節，完全無妄之災。近年巴勒斯坦與以色列關係跌至谷底，爆發衝突不意外，只是大家沒有想到會如此暴力。 ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 美國會否再停擺 議長選舉成關鍵 2023/10/04 美國會否再停擺 議長選舉成關鍵 基建變財政黑洞 英國高鐵的教訓 2023/10/05 基建變財政黑洞 英國高鐵的教訓 敵對議長遭逼宮 民主黨進退兩難 2023/10/03 敵對議長遭逼宮 民主黨進退兩難 《沽注一擲》原作者出新書 揭「薯條哥」興衰與幕後秘辛 2023/10/06 《沽注一擲》原作者出新書 揭「薯條哥」興衰與幕後秘辛 美臨時撥款暫解停擺 但埋下一些地雷 2023/10/02 美臨時撥款暫解停擺 但埋下一些地雷 你可能感興趣 美國會否再停擺 議長選舉成關鍵 22:22 2023/10/04 美國會否再停擺 議長選舉成關鍵 基建變財政黑洞 英國高鐵的教訓 20:53 2023/10/05 基建變財政黑洞 英國高鐵的教訓 敵對議長遭逼宮 民主黨進退兩難 22:31 2023/10/03 敵對議長遭逼宮 民主黨進退兩難 最新專欄文章 國金札記 - 基建變財政黑洞 英國高鐵的教訓 2023/10/06 基建變財政黑洞 英國高鐵的教訓 基建變財政黑洞 英國高鐵的教訓 2023/10/05 基建變財政黑洞 英國高鐵的教訓 國金札記 - 華府會否再停擺 新議長選舉成關鍵 2023/10/05 華府會否再停擺 新議長選舉成關鍵 美國會否再停擺 議長選舉成關鍵 2023/10/04 美國會否再停擺 議長選舉成關鍵 國金札記 - 敵對議長遭逼宮 美民主黨進退兩難 2023/10/04 敵對議長遭逼宮 美民主黨進退兩難 地緣政治 政治 戰爭 沙特阿拉伯 巴勒斯坦 以色列