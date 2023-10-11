復星財富李曉翀：AI時代挑戰Adobe的潛在風險

剛過去的一周人工智能（AI）的新聞多了起來，可能源於10月2至6日，全球人工智能計算機視覺領域頂級國際會議（International Conference on Computer Vision，ICCV）在法國巴黎舉行。

講到本周方面，Adobe（美︰ADBE）計劃今年10月10至12日舉辦MAX創新大會，相信是介紹Project Stardust，官方已經提前預熱了名為Project Stardust的AI照片編輯器，可以準確識別和編輯照片中的物件。

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Adobe在今年快馬加鞭推出AIGC相關應用，AIGC可以理解為AI的一個特定應用領域，它專注於使用AI建立新的、原創的內容。因此，Adobe在今年3月趁著生成式人工智能（Generative AI）爆紅的熱潮，宣布推出生成式AI模型工具Firefly。經過約半年的測試後，Adobe在9月13日宣布，Firefly正式上綫。

然而，有兩點關於Adobe面臨的風險值得投資者思考。第一，AI生成圖像的版權爭議以及AI融入旗下產品後該公司面對的同業競爭情況。

先講講AI生成圖像的版權爭議，此話題一直是外界相當關注的焦點，雖然Adobe管理層透露，Firefly透過Adobe Stock、公開許可的內容和公共領域內沒有版權限制的內容訓練AI模型，並使用內容憑證進行標籤，包括顯示圖片是由Adobe Firefly生成，從而為數碼內容的傳播帶來關鍵的信任和透明度。然而，筆者認為，在沒有立法或規範之前，風險仍未被釋除，因此上述新產品的發展轉化到收入的增長仍有待觀察。

另外，現時文生圖已經非常普遍，Adobe的優勢在於以往在轉型SaaS進程中強勁的產品組合從而得到客戶青睞，然而，現時大模型已經出現了免費商用的開源模型，不排除後續有同業競爭對手利用這些免費的大模型去發展同類型的工具，特別是在創意軟體領域，創意人士有更低成本的選擇，例如，平面設計領域的Canva以及視頻編輯領域的DaVinci Resolve。因此除了版權爭議外，Adobe更要持續凸顯產品優勢。

第二，Adobe收入增長放緩。Adobe在本年9月中公布第三季度業績，該公司表示受惠對其具有生成人工智能功能的照片、視頻編輯和文檔工具的強勁需求，Adobe季度收入為48.9億美元，按年升一成，高於預期的48.7億美元，經調整每股收益4.09美元，亦高於市場預期的3.98美元。

季度收入指引遜預期

然而，Adobe季度收入指引遜市場預期，該公司預計今季經調整每股收益4.1至4.15美元，相對分析師平均預期為每股4.06美元高。收入預計介乎49.5億至50.25億美元，相對平均預期為50億美元。

筆者認為，美股都是交易指引為主，即使按第四季的指引上限算全年增長，按年增長仍不足10%，從2015年至2021年，Adobe在轉雲成功後，收入增長一直處於雙位數，2022年，以及按現時根據公司指引算上的2023年預測收入，均接近低雙位數，今年有機會是高單位數，很明顯，Adobe需要在AI時代交出一個高增長的產品組合及訂閱情況，才能讓投資者接受現時彭博一致預期23年PEG高達2倍的估值。

（筆者為證監會持牌人，執筆之時，沒有持有上述股票。）

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