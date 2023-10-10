唔識英文想買美國樓點算？ 

最近，一位年長的投資者來到我們公司，想了解有關在美國房地產市場投資的資訊，同時也表達了他的擔憂。由於不熟悉英文，他擔心在當地的投資可能會遭遇詐騙。

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我們必須承認，詐騙事件可能發生在全球任何一個角落，即使在我們熟悉的香港也不時發生。要將風險降到最低，重要的是不要在對當地情況不熟悉的情況下，盲目獨自前往投資。要知道，「盲公竹」是我們降低投資風險的安全網。委託一家在美國和香港都設有專業團隊的房地產代理公司至關重要，就是最明智的方法。他們可以根據買家的需求找到最合適的物業，節省時間和成本； 而且，他們熟悉當地的法規和市場，甚至認識當地的業主，可以提供第一手消息和協助。

不少投資者擔心由於不諳英文，無法處理在美國購買房地產的手續。事實上，購買美國房地產所需的文件非常簡單，包括身份證明文件（如香港身份證）、護照和地址證明。有時可能需要提供銀行帳戶月結單，以證明買方有足夠資金完成交易。這些文件的往來以及買賣相關的程序，都可以由代理公司協助處理。當物業交易成功後，新業主將收到由產權公司發出的文件（Recorded Deed），代表物業的所有權已更新，整個交易順利完成。大約在交易完成後的兩個月，所有買賣交易的資料也可以在政府網站上找到。

這位年長投資者擔心一旦所聘用的物業管理公司倒閉，將無人接手物業的租務和管理工作，該怎麼辦？選擇一家實力雄厚的物業管理公司可以大大降低發生這種情況的風險，但也不能百分百保證物業管理公司可能因其他原因而結束營運。倘真發生了上述情況，投資者亦毋需過份擔心。美國的物業市場非常成熟，業主可以在當地找到其他管理公司接手，其中也有許多香港人熟悉的公司提供服務。

這也是投資者比較放心投資在美國這種完善的市場的原因，因為總會有可行的方法解決。如果同樣的情況發生在一些發展中的市場，如柬埔寨、越南甚至緬甸，要找到可靠的管理公司就相當具挑戰性。因此，慎選投資市場對投資者而言非常重要。

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