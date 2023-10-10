中興被低估 具上升空間

北水昨日回歸，港股表現仍然不濟，恒指只能在17500點水平上落。中興通訊（00753）昨日同樣衝高回落，但守住牛熊分界綫，兼且未來盈利複合增長近16%，估值嚴重被低估，股價有上升空間。

中興上半年收入按

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