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中興被低估 具上升空間

財金專欄 2023/10/10

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北水昨日回歸，港股表現仍然不濟，恒指只能在17500點水平上落。中興通訊（00753）昨日同樣衝高回落，但守住牛熊分界綫，兼且未來盈利複合增長近16%，估值嚴重被低估，股價有上升空間。

中興上半年收入按

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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