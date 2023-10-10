中興被低估 具上升空間 財金專欄 2023/10/10 分享： 分享： 北水昨日回歸，港股表現仍然不濟，恒指只能在17500點水平上落。中興通訊（00753）昨日同樣衝高回落，但守住牛熊分界綫，兼且未來盈利複合增長近16%，估值嚴重被低估，股價有上升空間。 中興上半年收入按 ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - A股數據話10月跌 港股逆轉要靠人民幣（第三版） 2023/10/09 A股數據話10月跌 港股逆轉要靠人民幣（第三版） 中字股實力談 - 港股底背馳 下周望反彈 2023/10/07 港股底背馳 下周望反彈 中字股實力談 - 港股死貓彈分水嶺20天綫（第三版） 2023/10/06 港股死貓彈分水嶺20天綫（第三版） 中字股實力談 - 中藥強復甦 股價大平賣 2023/10/06 中藥強復甦 股價大平賣 中字股實力談 - 背馳超賣等人民幣給力 港股死貓彈關鍵178（第三版） 2023/10/05 背馳超賣等人民幣給力 港股死貓彈關鍵178（第三版） 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 中國發改委 港股 銷售 金融 人民幣 服務