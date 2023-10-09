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阻以沙建交？未必那麼易

國際 22:47 2023/10/09

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巴勒斯坦激進武裝哈馬斯（Hamas）針對以色列的行動，已不能用襲擊來形容，這是一場屠殺。最震撼一幕在當地一個約3000人參與的音樂會，哈馬斯分子突然駕車殺到，掃射與會人士，會場是沙漠，根本無處可躲，與會人士飛奔逃命畫面瘋傳。但人怎跑得過車，很多年輕人死亡。以色列無選擇，必須以最強硬方式回應，一來報復，二來扼殺威脅，避免再有國民受害。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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