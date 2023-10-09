阻以沙建交？未必那麼易 國際 22:47 2023/10/09 分享： 分享： 巴勒斯坦激進武裝哈馬斯（Hamas）針對以色列的行動，已不能用襲擊來形容，這是一場屠殺。最震撼一幕在當地一個約3000人參與的音樂會，哈馬斯分子突然駕車殺到，掃射與會人士，會場是沙漠，根本無處可躲，與會人士飛奔逃命畫面瘋傳。但人怎跑得過車，很多年輕人死亡。以色列無選擇，必須以最強硬方式回應，一來報復，二來扼殺威脅，避免再有國民受害。 ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 哈馬斯暴行 不僅針對以色列 2023/10/08 哈馬斯暴行 不僅針對以色列 基建變財政黑洞 英國高鐵的教訓 2023/10/05 基建變財政黑洞 英國高鐵的教訓 美國會否再停擺 議長選舉成關鍵 2023/10/04 美國會否再停擺 議長選舉成關鍵 敵對議長遭逼宮 民主黨進退兩難 2023/10/03 敵對議長遭逼宮 民主黨進退兩難 《沽注一擲》原作者出新書 揭「薯條哥」興衰與幕後秘辛 2023/10/06 《沽注一擲》原作者出新書 揭「薯條哥」興衰與幕後秘辛 你可能感興趣 哈馬斯暴行 不僅針對以色列 22:31 2023/10/08 哈馬斯暴行 不僅針對以色列 基建變財政黑洞 英國高鐵的教訓 20:53 2023/10/05 基建變財政黑洞 英國高鐵的教訓 美國會否再停擺 議長選舉成關鍵 22:22 2023/10/04 美國會否再停擺 議長選舉成關鍵 最新專欄文章 國金札記 - 哈馬斯突襲不僅針對以色列？ 2023/10/09 哈馬斯突襲不僅針對以色列？ 哈馬斯暴行 不僅針對以色列 2023/10/08 哈馬斯暴行 不僅針對以色列 國金札記 - 基建變財政黑洞 英國高鐵的教訓 2023/10/06 基建變財政黑洞 英國高鐵的教訓 基建變財政黑洞 英國高鐵的教訓 2023/10/05 基建變財政黑洞 英國高鐵的教訓 國金札記 - 華府會否再停擺 新議長選舉成關鍵 2023/10/05 華府會否再停擺 新議長選舉成關鍵 國防 軍事 恐襲 黎巴嫩 航空母艦 加沙 巴勒斯坦 沙特阿拉伯 以色列 阿拉伯關係