新投資移民計劃快出台 一箭「多」鵰

有政府中人指，新投資移民計劃不單吸納資金和人才，還有助發展創科，推動香港成為家族辦公室樞紐。

香港要搶企業、搶人才，2月的預算案已表示要推出新的投資移民計劃，等了大半年，終於快出台了。有政府中人指，此計

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