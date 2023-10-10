新投資移民計劃快出台 一箭「多」鵰 財金專欄 2023/10/10 分享： 分享： 有政府中人指，新投資移民計劃不單吸納資金和人才，還有助發展創科，推動香港成為家族辦公室樞紐。 香港要搶企業、搶人才，2月的預算案已表示要推出新的投資移民計劃，等了大半年，終於快出台了。有政府中人指，此計 ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 減股票印花稅 施政報告有好消息？ 2023/10/09 減股票印花稅 施政報告有好消息？ 有政戲 - 港夜市有讚有彈 商界獻計盼永續繽紛 2023/10/06 港夜市有讚有彈 商界獻計盼永續繽紛 有政戲 - 來港科企未全公布？ 知情者：好消息續來 2023/10/05 來港科企未全公布？ 知情者：好消息續來 有政戲 - 科企巨頭落戶香江 引進辦啟動禮響頭炮 2023/10/04 科企巨頭落戶香江 引進辦啟動禮響頭炮 有政戲 - 中秋國慶黃金周 吸客3大黃金定律 2023/10/03 中秋國慶黃金周 吸客3大黃金定律 政治 香港 移民 家族辦公室 入境處 新加坡 微信 額外印花稅 居留權 小紅書