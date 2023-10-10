李迅雷：中國經濟存兩大問題 財政政策須發力

內地經濟學家李迅雷表示，中國經濟面對人口老齡化加速及就業壓力兩大問題，籲當局財政支出方面能夠進一步的突破。

中泰證券首席經濟學家李迅雷出席新經濟學家智庫組織的「活躍資本市場的標與本」研討會上指出，中國經濟面對兩大問題：（1）內地人口老齡化加速，料未來10年內很難改變內房的下行趨勢；（2）內地出口下降後，明顯增加居民就業壓力。

李迅雷針對上述問題（2）進行解說，2021年中國出口達到最高峰，佔全球的GDP（國內生產總值）比重是15%，現在中國出口已降至14%。由於外貿出口牽涉到1.5億人的就業，出口下降之後明顯有就業壓力了。

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雖然，過去中國財政政策發力已不少，但他認為財政政策必須繼續發力：

「過去確實存在的問題，就是財政投入是不小的，導致政府槓桿率水平大幅上升。但不能夠因為過去投入過大，就認為我們今後投入要減少，要知道過去經濟的潛在成長率還是比較高的，如今則顯著下降。」

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編輯：鍾采餘

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