  • 26°C
香港時間 : 20231030日 (週一) 20:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

李迅雷：老齡化+就業壓力 財策須發力

財金猛人追蹤 19:23 2023/10/30

分享：

分享：

內地經濟學家李迅雷表示，中國經濟面對人口老齡化加速及就業壓力兩大問題，籲當局在財政支出方面能夠進一步的突破。

中泰證券首席經濟學家李迅雷出席新經濟學家智庫組織的「活躍資本市場的標與本」研討會上指出，中國經濟面對兩大問題：

（1）內地人口老齡化加速，料未來10年內很難改變內房的下行趨勢；

（2）內地出口下降後，明顯增加居民就業壓力。

李迅雷針對上述問題（2）進行解說，2021年中國出口達到最高峰，佔全球的GDP（國內生產總值）比重是15%，現在中國出口已降至14%。由於外貿出口牽涉到1.5億人的就業，出口下降之後明顯有就業壓力了。

點擊圖片放大
+3
+2

雖然，過去中國財政政策發力已不少，但他認為財政政策必須繼續發力：

「過去確實存在的問題，就是財政投入是不小的，導致政府槓桿率水平大幅上升。但不能夠因為過去投入過大，就認為我們今後投入要減少，要知道過去經濟的潛在成長率還是比較高的，如今則顯著下降。」

點擊圖片放大
+3
+2

貨幣政策方面……更多內容，請登入瀏覽。

編輯：鍾采餘

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

 

...

撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 名家看法

相關文章

周小川：投資者面臨4全球性挑戰
2023/10/27
周小川：投資者面臨4全球性挑戰
國慶賭收全年最佳 賭股要升唔會慢（第二版）
2023/10/11
國慶賭收全年最佳 賭股要升唔會慢（第二版）
恒生薛永輝：內房未跌完 值博率不高
2023/10/07
恒生薛永輝：內房未跌完 值博率不高
【Q4布局】摩根資管許長泰：亞洲高息股配置 增長防守兼備
2023/10/11
【Q4布局】摩根資管許長泰：亞洲高息股配置 增長防守兼備

你可能感興趣

周小川：投資者面臨4全球性挑戰
15:03 2023/10/27
周小川：投資者面臨4全球性挑戰
國慶賭收全年最佳 賭股要升唔會慢（第二版）
15:36 2023/10/11
國慶賭收全年最佳 賭股要升唔會慢（第二版）
恒生薛永輝：內房未跌完 值博率不高
11:38 2023/10/07
恒生薛永輝：內房未跌完 值博率不高

最新專欄文章

陶冬拆解美債息狂飆原因
2023/10/28
陶冬拆解美債息狂飆原因
周小川：投資者面臨4全球性挑戰
2023/10/27
周小川：投資者面臨4全球性挑戰
【Q4布局】摩根資管許長泰：亞洲高息股配置 增長防守兼備
2023/10/11
【Q4布局】摩根資管許長泰：亞洲高息股配置 增長防守兼備
「女股神」劉央教你今年操作：謹慎
2023/10/03
「女股神」劉央教你今年操作：謹慎
管濤：美國經濟存兩大隱憂
2023/10/02
管濤：美國經濟存兩大隱憂
中泰證券（滬：600918） 財政政策 指數 PPI 降準 減息 GDP 新經濟 中國 宏觀分析

上一篇文章

張憶東：港股深度價值股具吸引力

下一篇文章

瑞士百達陳東：技術升級+國潮興起 看好投資機遇