從100次歷史通脹中獲取的投資啟示

今年高通脹成為帶動市場的關鍵之一，此前通脹一直被視為短期現象，但目前的水平已達到了10年來的新高。

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國際貨幣基金組織（IMF）‎曾對過去5年間的100次通脹波動進行分析，並深入研究以掌握潛在的「通脹軌迹」，StashAway經濟分析師將其整理為4個留意點，投資者可預期以下情況將持續發生：

（1）愈趨頑強的通脹：即使由短暫事件引起，通脹也不是短暫過程。

最初通脹往往由意外事件引發，即使事件逐漸平息，而且市場恢復正常，通脹並不會隨之消失。

根據過去100次通脹的統計資料，即使其成因各有不同，僅有60%的通脹情況能夠在過去5年內得以控制，而其他40%的通脹情況，平均需要3年或更長的時間才能解決。因此，即使通脹由個別事件引起，投資者都不應將其視為一個短暫事件。

（2）通脹解決方案：抵禦通脹高企，全球政府只能收緊貨幣政策。

為了研究通脹問題，國際貨幣基金組織專門針對1973至1979年石油危機期間的國家，並進行了深入研究。StashAway經濟分析師從中發現，那些成功抗擊通脹的經濟體都一致地採取嚴格的貨幣政策，包括大幅提高並長期維持利率、實行當地貨幣刺激措施，以及限制勞動力成本。

這些研究結果表明，有效控制通脹需要持續，而堅定的貨幣政策措施。通脹可能是由特定事件引起，而僅依靠事件的結束，並不能完全解決通脹問題。相反，通脹需要通過有力的政策干預及措施來加以管理。

（3）常見的通脹「假曙光」：提前的干預或會削弱貨幣政策措施的有效性。

StashAway經濟分析師發現，約有90%的通脹情況，在首次得到控制後的3年內會顯著下降。然而，隨後通脹往往會再次出現且升幅更加劇烈。這種反彈現象表明，保持通脹控制的穩定性及持久性，是一個長期的挑戰。

此外，導致通脹反彈並對市場造成雙重打擊的主要原因，往往是央行及政府過早放寬貨幣政策。這種過早的干預，可能會削弱貨幣政策措施的效果，放大通脹壓力，導致市場進一步動蕩。因此，投資者應謹慎評估通脹控制措施的時機及幅度，確保通脹的穩定控制。

（4）通脹的衝擊：通脹衝擊對較為成熟的經濟體首當其衝，但較易復甦。

過度積極的抗通脹政策往往會導致經濟衝擊，如經濟增長放緩及失業率上升，目前一些國家正面臨這一困境。

回顧過去100次通脹情況，短期的經濟衝擊有助於穩定未來的長期增長。盡管嚴格的刺激措施有時難以被市場消化，但事實證明這些措施有助提高經濟的可持續性。

換句話說，為了控制通脹，政策制定者可能需要實施一些緊縮政策，如提高利率及減少政府支出等。這些措施可能會帶來短期的經濟壓力，但長綫有助於維持穩定經濟及可持續增長。

投資者為長綫抵禦通脹做好準備

現時的通脹情況應會再持續一段時間，而央行也借鑒歷史，警惕市場過早放寬政策的危險。未來一段時間利率將繼續上升，以便短期內應對部分經濟反彈的情況。畢竟，穩定為長綫的經濟增長，強硬的立場是經濟復甦的關鍵之一。

雖然歷史可能重演，投資者依然要為長綫抵禦通脹做好準備。另StashAway經濟分析師認為，針對經濟不確定時期，投資者必須有一個長綫的投資計劃；短期則可買入0至3個月剩餘期限的美國國債，為手上的閒置現金提高價值，同時確保現金流動性不受限。

撰文：智能投資平台StashAway集團投資總監梁穎瑩

編輯：鍾采餘

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