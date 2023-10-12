千居：港樓市租售背道而馳加劇

千居與皇家特許測量師學會（RICS）每月對香港住宅市場進行趨勢調查，訪問本地專業地產代理及發展商，問題圍繞港九新界住宅樓價及供求情況。以下是2023年8月主要調查結果：

1. 銷售與租賃存明顯差異

圖一反映整體信心指數回軟，最新一個月指數降至-60，當中九龍和新界跌幅最為顯著，分別從-55跌至-70，以及從-41跌至-60；香港島指數則較 7 月改善。

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圖二顯示，未來3個月預測租金和樓價走勢呈鮮明對比，預期樓價淨值為-69%，並進一步跌入負數區域；反之，租金重回正數區域，預期淨值為+10%。

2. 買家需求疲弱 買賣成交受挫

受到買樓查詢減少影響，住宅買賣成交持續回落。圖三顯示，55%受訪者稱過去1個月新買家查詢減少，主要受到新界區查詢急挫所致，8月份淨值為-60%，遠低於7月份的-25%。香港島和九龍亦出現類似跌勢，買樓查詢與放盤指示均錄得下跌，惟跌幅與上月相近。

3. 受需求帶動 租賃市場向好

自今年初以來，租務需求一直處於回升軌道。圖四顯示，整體租賃需求指數保持在正數區域，8月份錄得+22%。按地區表現......

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