國慶數據證消費復甦 花旗：5%增長希望重燃

內地加長版「十一黃金周」完結，顯示國人消費力有所恢復。花旗指出，假期統計數據完整展現了內地消費方面的周期性底部，盡管房地產行業還未完全走出困境，但該行認為中國2023全年國民生產總值（GDP）增長5%左右的目標現在再次有望實現。

今年中秋和國慶假期連接，8日長假（9月29日到10月6日）支撑了另一波旅遊熱潮。國內旅遊接待量達到8.26億人次，收入達到7,534億元（人民幣‧下同），均高於2019年水平。人均消費也從長假期間得到實質改善。花旗相信是長假使人們旅行距離更遠，花費更多。

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期內的內地整體客運量按年增長57.1%，低於2019年的水平，但花旗相信這是因為更多人選擇自駕進行跨省旅行，根據交通運輸部的數據，跨省客運量達到22億人次。與此同時，鐵路和航空旅行分別較2019年增長27.8%和7.9%，相較於2019年。

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黃金周為消費品消費帶來廣泛提振。

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