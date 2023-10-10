以巴亂局 釀第四次石油危機？ 國際 22:15 2023/10/10 分享： 分享： 政治對投資有影響，以巴戰爭感覺很遙遠，但影響可以很貼身。中東戰雲再起，直接影響油價、通脹、債息，繼而波及32萬人認購的綠債。 ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 阻以沙建交？未必那麼易 2023/10/09 阻以沙建交？未必那麼易 哈馬斯暴行 不僅針對以色列 2023/10/08 哈馬斯暴行 不僅針對以色列 基建變財政黑洞 英國高鐵的教訓 2023/10/05 基建變財政黑洞 英國高鐵的教訓 美國會否再停擺 議長選舉成關鍵 2023/10/04 美國會否再停擺 議長選舉成關鍵 敵對議長遭逼宮 民主黨進退兩難 2023/10/03 敵對議長遭逼宮 民主黨進退兩難 你可能感興趣 阻以沙建交？未必那麼易 22:47 2023/10/09 阻以沙建交？未必那麼易 哈馬斯暴行 不僅針對以色列 22:31 2023/10/08 哈馬斯暴行 不僅針對以色列 基建變財政黑洞 英國高鐵的教訓 20:53 2023/10/05 基建變財政黑洞 英國高鐵的教訓 最新專欄文章 國金札記 - 阻以沙建交？ 未必那麼易 2023/10/10 阻以沙建交？ 未必那麼易 阻以沙建交？未必那麼易 2023/10/09 阻以沙建交？未必那麼易 國金札記 - 哈馬斯突襲不僅針對以色列？ 2023/10/09 哈馬斯突襲不僅針對以色列？ 哈馬斯暴行 不僅針對以色列 2023/10/08 哈馬斯暴行 不僅針對以色列 國金札記 - 基建變財政黑洞 英國高鐵的教訓 2023/10/06 基建變財政黑洞 英國高鐵的教訓 地緣政治 經濟 政治 中東局勢 石油 伊朗 沙特阿拉伯 以色列 通脹 美國