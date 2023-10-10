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以巴亂局 釀第四次石油危機？

國際 22:15 2023/10/10

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政治對投資有影響，以巴戰爭感覺很遙遠，但影響可以很貼身。中東戰雲再起，直接影響油價、通脹、債息，繼而波及32萬人認購的綠債。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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