瑞銀財管：亞洲科技股兩大催化劑 利AI供應鏈

人工智能（AI）大行其道需求將會擴大，在AI領域中利好亞洲科技股。

瑞銀財富管理投資總監辦公室報告表示，亞洲科技股兩個重要催化劑有利的AI供應鏈：

（1）產品周期 瑞銀財管報告指出，很多消費者願意在年底節日期間大筆花錢，包括升級換代手機及手提電腦商品等，並認為蘋果及OpenAI企業的產品周期應該會有利於亞洲供應鏈（見圖）； （2）數據中心資本支出加速

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瑞銀財管報告預計2024年亞洲科技行業需求將擴大（見圖），而且，需求擴大支持盈利增長 50%以上，位居亞洲（日本除外）11個行業之首，瑞銀財管認為未來6至12個月，多個領域將有投資機會。

踏入第四季，瑞銀財管報告表示鑒於地緣政治持續緊張及經濟增長放緩前景下......更多內容，用戶請登入。

報告來源：瑞銀財富管理投資總監辦公室

編輯：鍾采餘

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