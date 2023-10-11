取巧的丸龜？看準烏冬市場的東利多

筆者最近計劃到日本關西旅行，搜羅餐廳資料當然是重點。關西特色平民美食除了箱壽司和高湯玉子燒，當數烏冬。日本最大烏冬連鎖店丸龜製麵，及其母公司東利多（日：3397）原來也是間有趣的公司。

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丸龜市是香川縣的一個小城，而香川縣是著名的烏冬之鄉，世界知名的讚岐烏冬正是香川縣的特色美食。雖然東利多的烏冬品牌叫「丸龜製麵」，但原來公司最初於兵庫縣加古川市創業，而不是香川縣的丸龜市。若仔細考查，丸龜製麵採用的小麥更是來自北海道，而非丸龜市或香川縣出產。唯一與香川縣扯上關係的地方，原來是公司始創人粟田貴也的父親，其出身為香川縣與丸龜市相鄰的工業城市坂出市。

雖然丸龜製麵的品牌經營或有取巧之處，香川縣人亦略對其印像負面，但仍無阻丸龜成為日本第一大連鎖烏冬店。丸龜首先鎖定上班族男性客群，以自助式取餐節省成本，再於店內現場即製麵條，得以提供廉價、新鮮和美味的快速麵食，成功突圍而出。

踏入2020年代，日本烏冬店市場趨近飽和，東利多亦開始為下一輪增長另覓出路。公司於2017年先後以10億和11億港元，收購譚仔雲南米線和譚仔三哥米線，是其海外擴張的里程碑。去年譚仔三哥反攻日本，風頭一時無兩。

今年7月份公司再以180億日圓收購英國Fulham Shore，將持續擴張其薄餅餐廳Franco Manca和希臘菜餐廳The Real Greek業務。公司於歐洲的進一步發展仍有待觀察。

回望日本，丸龜於5月中開始推出夏天限定餐單「Shake烏冬」，冷烏冬以透明高身膠杯盛載的外觀非常新鮮。除了成功吸引千禧世代客群，更奪得以往由主要競爭對手花丸烏冬主導的女性客群，並於社交網絡走紅。

去年初俄烏戰爭爆發，導致國際小麥價格急升，加上日圓持續貶值，理應對公司利淡。但隨著經濟重啟，加上丸龜於去年1月和10月，以及今年3月，三輪加價成功抵消成本升幅，令2023年3月止財年收入及核心營業利潤分別錄得23%和29%增長。最近一季2024年3月止財年則分別錄得20%和37%增長。

筆者認為東利多是間非常有趣的公司，創辦人當初看準連鎖烏冬店市場的觸覺確有過人之處，丸龜製麵的成本控制和創新能力亦是亮點。雖然今年香港零售環境轉差，譚仔或為東利多的業績帶來風險，中長期而言則是瑕不掩瑜。最近公司股價回調後，估值變得相對吸引，或是逐步收集的時機。

（筆者公司管理之基金沒有持有東利多權益。）

張雄略

黃國英資產管理分析員

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