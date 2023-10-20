大摩：神華母企增持A股 派息比率或高於指引（持續更新）

美國聯儲局9月議息結公布後，從點陣圖（點擊圖片放大）等多方面來看，明年7月或之前開始減息的機會走低（點擊圖片放大）。港元與美元掛鈎，料香港利率處較高水平的情況將維持至明年中。

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再者，雖然英倫銀行在9月意外維持利率不變（點擊圖片放大），但是英倫銀行及歐洲央行將利率維持利在較高水平一段時間機會高，暫只有日本央行、中國人民銀行及一些新興市場央行較難將利率上調。讀者除了注意預測股息率逾6厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

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10月20日：

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評冷門收息股中集安瑞科 （03899） ，分析詳見：【下一頁】

10月19日：

【19：15】內險股為同時受到新冠疫情及內房債務危機夾擊的收息股，現等待行業復甦，恢復提升每股派息的能力。滙豐環球研究最新發表的研究報告指，中國財險 （02328） 首三季汽車損耗和費用率或會上升，而穩健的基礎、較低的投資風險和業務結構改善，有助其達到可持續的長期增長，並將其目標價由10.7元上調至11.4元，維持其投資評級為「買入」。

滙豐環研認為，財險的催化劑，包括......

【17：15】香港地產及收息股為熱門收息股之一，而其提升每股派息的能力，與香港物業市場前景關係密切。仲量聯行最新發表2023年10月的《香港地產市場觀察》，關於香港寫字樓市場的最新分析，詳見：【下一頁】

【07：00】本報專欄「中字股實力談」評冷門收息股北控水務 （00371） ，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評股價較波動的熱門收息股中國海洋石油 （00883） ，分析詳見：【下一頁】

10月18日：

【18：45】熱門收息股內有不少中資股如內銀股、內險股及內房股等，而中國最新公布的第三季經濟數據普遍優於市場預期，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭對相關數據的解讀，詳見：【下一頁】

【15：45】內銀股屬熱門收息股，而中央匯金在市場增持內銀股A股，滙豐環球研究對匯金此舉的解讀，詳見：【下一頁】

延伸閱讀：觀望《施政報告》 新盤慢速推售

【11：30】特首將於下周三（25日）公布《施政報告》，市場憧憬或會放鬆樓市「辣招」，紓緩熱門收息股之一的香港地產股沽壓。不過，滙豐環球研究最新發表的報告認為，縱使「減辣」，但在短期內不太可能扭轉樓市下行趨勢。

滙豐環研續指表示，徹底取消「辣招」將顯示政府對穩定樓市的堅定決心；若政府降低甚至取消買家印花稅（BSD）和從價印花稅（DSD），可能會對發展商的股價有正面影響，因為這將有助增加現有業主和非永久居民的買樓需求。

在減辣的預期下，滙豐環研看好......

延伸閱讀：銀行罕追差價 免加重斷供壓力

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評冷門收息股華潤燃氣 （01193） ，分析詳見：【下一頁】

10月17日：

【19：30】內房股等待行業復甦，再展「收息股魅力」，而中金最新發表的研究報告指，10月9日至10月15日的一周，53個城市新樓銷售面積較9月平均值基本持平，按年跌13%，跌幅較對上周的36%收窄；15個城市二手樓銷售面積較9月平均值大致持平，按年增長9%；重點城市推盤量在低基數下，按周增長41%至4,164套。

中金認為，各地需求支持政策持續發力，其中杭州已對限購政策進行明顯調整，相關政策或與早前出台的措施形成合力，改善市場流動性和預期，在一定程度上加強基本面復甦趨勢。

不過，中金續表示......

【17：15】內險股因同時受到疫情及內房債務危機衝擊，而令「收息股魅力」下降。里昂最新發表的研究報告指，內地壽險企業在9月的保費收入仍然較弱，因為該些企業於7月底後，仍面臨產品轉換的困擾，並對中國壽險公司保持謹慎態度。

里昂預計，行業新業務價值（NBV）雖然將在第三季實現高單位數至低十位數增長，但是在8月至9月的勢頭顯示第四季表現疲弱，中國人壽 （02628） 等部分公司已將重點轉向準備明年的開門紅銷售活動，而中國太保 （02601） 則不再強調開門紅銷售，並可能繼續推動今年第四季銷售。

不過，里昂繼續看好中國財險 （02328） ，雖然其......

【16：00】摩根大通最新發表的研究報告預期，在內地所有民企及低質國企開發商存在違約風險、本港寫字樓價值出現重大調整，以及宏觀經濟嚴重惡化導致英國樓價出現大幅調整的壓力下，滙豐 （00005） 在2024年對中港房地產風險敞口，以及英國房地產（包括按揭）的總計額外信貸損失高達18億美元，拖累盈利約5%。在此情況下，摩通預期滙豐2024年的有形股本回報率（ROTE）將為13.6%，經調整股息率（包括回購在內）達11.6厘，仍然具吸引力，並將滙豐目標價由80元上調至81元，投資評級維持「增持」。

摩通預計，滙豐的房地產風險敞口可控，滙豐於香港及英國的按揭資產質素仍具韌性；雖然本港樓價由2019年回調11%，但其租賃市場有韌性，而香港銀行的按揭貸款於整個按揭資產質量周期內錄得出色紀錄，加上滙豐對香港的房地產風險敞口為360億美元可控，較2021年水平縮減20%，因此料滙豐在相關抵押貸款預期信貸損失的上行風險較低。

然而，摩通預料內房情況將進一步惡化......

延伸閱讀：二手成交量少 移民銀主拖冧價

【13：30】中電 （00002） 在昨日中午公布第三季每股派息及期內營運數據，而摩根大通最新發表報告指，中電第三季營運數據沒有驚喜，維持其「中性」的投資評級，並認為其現時股息率約5.5厘，相對美國10年期國債收益率約4.6厘並不吸引；並維持其目標價57元不變，此反映其2024年預測市帳率（PB）約1.3倍。

摩通表示，中電在澳洲的雅洛恩電廠發電量改善，但Mount Piper電廠煤炭供應受阻，以及零售市場競爭，抵銷部分利好因素。展望中電前景，摩通指有3項因素需要關注......

【12：00】花旗銀行研究部董事總經理、中國股票策略師劉顯達點評業績有亮點的股份，當中不乏收息股，分析詳見：【下一頁】

延伸閱讀：花旗劉顯達：收息股要6厘半先合格

【10：00】以巴局勢持續緊張，對通脹及美國貨幣政策帶來變數，影響收息股吸引力。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭就此對中短期金、油價及美國利率展望，詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評熱門收息股中銀香港 （02388） ，分析詳見：【下一頁】

10月16日：

【18：00】屬收息股的內險股及內地券商股，與A股前景關係密切，而內地龍頭券商中金對中國證監會官網在10月14日發文指「為進一步加強融券業務逆周期調節」的解讀，詳見：【下一頁】

【16：00】地緣政治因素持續影響環球局勢，麥格理最新發表的研究報告指，俄烏戰爭未完全壓抑俄羅斯石油輸出，以巴衝突亦沒有導致供應中斷，因此該行大宗商品團隊商品團隊認為，2024年不會出現無法解決的石油供求問題，並將今、明兩年布蘭特原油期貨價預測分別上調6%及17%，至每桶83及82美元；長遠看跌，將2025年預測下調1%至每桶65美元。

麥格理續表示，考慮到煉油業務盈利表現好過預期，認為中國石化 （00386） 第三季業績將超出市場預期，計及最新油價及外滙預測，將中石化2023至2025年每股盈利預測分別下調3%、上調8%及下調6%，而目標價由5.5元上調至5.7元，給予其「跑贏大市」的投資評級。

麥格理同時將中國海洋石油 （00883） 今、明兩年每股盈利預測則......

延伸閱讀：中東局勢激起股價 摩通：部署三桶油

【06：30】花旗銀行研究部董事總經理、中國股票策略師劉顯達點評收息股，分析詳見：【下一頁】

【01：00】業務以大中華地區為重心的藍籌保險股友邦保險 （01299） ，去年業務深受嚴格防疫措施衝擊，幸而上半年業務已露出復甦曙光，市場料其收入以至每股派息等可重拾增長之路。

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更多關於友邦的分析，詳見：【業務前景】【估值分析】

10月15日：

【15：00】10月底為第三季業績公布高峰期，而富瑞日前發表的報告預計，藍籌股中銀香港 （02388） 在今年第三季的淨息差（NIM）約為1.8厘，而基於有利的季節性因素及7月加息帶動香港銀行同業拆息（HIBOR），預計其第四季NIM將進一步小幅擴張。

不過，鑑於貸款需求疲弱，富瑞將中銀財政年度貸款增長目標由中單位數調整為中/低單位數......

10月14日：

【01：00】本報專欄「收息鐵算」評中國建築 （03311） ，分析詳見：【下一頁】

10月13日：

【17：00】香港地產及收租股為港人熱門收息股之一，而里昂最新發表的研究報告指出，本港住宅樓價自2021年8月高位回調17%，在高利率和經濟復甦緩慢的情況下，預期樓價將進一步下跌17%，重回2016年中的水平。

在預售情況將放緩下，里昂認為對發展商的開發利潤及毛利帶來負面影響，包括新鴻基地產 （00016） 及新世界發展 （00017） 在內的發展商削減股息風險較高。

不過，里昂表示，長實集團 （01113） 再次展現在市場低迷期間產生強勁銷售能力，其於8月推出的油塘「親海駅II」，平均呎價約1.49萬元，較鄰近的Peninsula East及曦臺分別低出12%及29%，認為......

【07：00】本報專欄「計數揀股」評內銀股郵儲銀行 （01658） ，分析詳見：【下一頁】

延伸閱讀：匯金出手 釋放甚麼訊號？

【01：00】本報專欄「中字股實力談」評內險股中國人壽 （02628） ，分析詳見：【下一頁】

10月12日：

【18：00】本文在【16：45】報道，摩根士丹利最新發表的研究報告表示，本港住宅樓市在疫後的復甦短暫，估計樓價在今年跌3%後，明年再跌5%至10%，而在美國利率上升、中國經濟增長放慢的情況下，對香港地產股的看法由「吸引」轉為「符合預期」（詳見本文【16：45】報道）。

至於摩根士丹利對於多隻香港主要地產發展股、收租股及REITs的最新目標價及投資評級，請點擊圖以下圖表放大：

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【16：45】摩根士丹利最新發表的研究報告表示，本港住宅樓市在疫後的復甦短暫，估計樓價在今年跌3%後，明年再跌5%至10%，而在美國利率上升、中國經濟增長放慢的情況下，對香港地產股的看法由「吸引」轉為「符合預期」，偏好低負債及收入持續強勁的地產商。

摩根士丹利續指出，市場對港府在本月25日公布的《施政報告》感樂觀，但即使非本地居民置業印花稅由30%下調至15%，料本港樓市前景亦不會有太大改善；縱使少數地產股估值吸引，但亦不足以推動股份跑出。

摩根士丹利偏好......

延伸閱讀：千居：港樓市租售背道而馳加劇

【14：30】藍籌股友邦保險 （01299） 為其中一隻受到疫情嚴重衝擊的熱門收息股，而野村最新發表的研究報告將友邦2023年的內含價值（EV）預測削減約4%，主因是上半年EV低於該行預期4%，並料全年EV按年升2%至704億美元，惟年化EV營運回報率料可改善2.6個百分點至12%，其新價值業務按年升......

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更多關於10月第二周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

藍籌相關券商看法，詳見：【中資電訊股】【濠賭板塊】【中電控股】【滙豐控股】【聯想集團】【工商銀行】

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