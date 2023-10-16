富瑞：中銀2因素驅動末季NIM擴張 估值不高續籲「買入」（持續更新）

美國聯儲局9月議息結公布後，從點陣圖（點擊圖片放大）等多方面來看，明年7月或之前開始減息的機會走低（點擊圖片放大）。港元與美元掛鈎，料香港利率處較高水平的情況將維持至明年中。

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再者，雖然英倫銀行在9月意外維持利率不變（點擊圖片放大），但是英倫銀行及歐洲央行將利率維持利在較高水平一段時間機會高，暫只有日本央行、中國人民銀行及一些新興市場央行較難將利率上調。讀者除了注意預測股息率逾6厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

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10月16日：

【01：00】業務以大中華地區為重心的藍籌保險股友邦保險 （01299） ，去年業務深受嚴格防疫措施衝擊，幸而上半年業務已露出復甦曙光，市場料其收入以至每股派息等可重拾增長之路。

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更多關於友邦的分析，詳見：【業務前景】【估值分析】

10月15日：

【15：00】10月底為第三季業績公布高峰期，而富瑞日前發表的報告預計，藍籌股中銀香港 （02388） 在今年第三季的淨息差（NIM）約為1.8厘，而基於有利的季節性因素及7月加息帶動香港銀行同業拆息（HIBOR），預計其第四季NIM將進一步小幅擴張。

不過，鑑於貸款需求疲弱，富瑞將中銀財政年度貸款增長目標由中單位數調整為中/低單位數......

10月14日：

【01：00】本報專欄「收息鐵算」評中國建築 （03311） ，分析詳見：【下一頁】

10月13日：

【17：00】香港地產及收租股為港人熱門收息股之一，而里昂最新發表的研究報告指出，本港住宅樓價自2021年8月高位回調17%，在高利率和經濟復甦緩慢的情況下，預期樓價將進一步下跌17%，重回2016年中的水平。

在預售情況將放緩下，里昂認為對發展商的開發利潤及毛利帶來負面影響，包括新鴻基地產 （00016） 及新世界發展 （00017） 在內的發展商削減股息風險較高。

不過，里昂表示，長實集團 （01113） 再次展現在市場低迷期間產生強勁銷售能力，其於8月推出的油塘「親海駅II」，平均呎價約1.49萬元，較鄰近的Peninsula East及曦臺分別低出12%及29%，認為......

【07：00】本報專欄「計數揀股」評內銀股郵儲銀行 （01658） ，分析詳見：【下一頁】

延伸閱讀：匯金出手 釋放甚麼訊號？

【01：00】本報專欄「中字股實力談」評內險股中國人壽 （02628） ，分析詳見：【下一頁】

10月12日：

【18：00】本文在【16：45】報道，摩根士丹利最新發表的研究報告表示，本港住宅樓市在疫後的復甦短暫，估計樓價在今年跌3%後，明年再跌5%至10%，而在美國利率上升、中國經濟增長放慢的情況下，對香港地產股的看法由「吸引」轉為「符合預期」（詳見本文【16：45】報道）。

至於摩根士丹利對於多隻香港主要地產發展股、收租股及REITs的最新目標價及投資評級，請點擊圖以下圖表放大：

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【16：45】摩根士丹利最新發表的研究報告表示，本港住宅樓市在疫後的復甦短暫，估計樓價在今年跌3%後，明年再跌5%至10%，而在美國利率上升、中國經濟增長放慢的情況下，對香港地產股的看法由「吸引」轉為「符合預期」，偏好低負債及收入持續強勁的地產商。

摩根士丹利續指出，市場對港府在本月25日公布的《施政報告》感樂觀，但即使非本地居民置業印花稅由30%下調至15%，料本港樓市前景亦不會有太大改善；縱使少數地產股估值吸引，但亦不足以推動股份跑出。

摩根士丹利偏好......

延伸閱讀：千居：港樓市租售背道而馳加劇

【14：30】藍籌股友邦保險 （01299） 為其中一隻受到疫情嚴重衝擊的熱門收息股，而野村最新發表的研究報告將友邦2023年的內含價值（EV）預測削減約4%，主因是上半年EV低於該行預期4%，並料全年EV按年升2%至704億美元，惟年化EV營運回報率料可改善2.6個百分點至12%，其新價值業務按年升......

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藍籌相關券商看法，詳見：【中資電訊股】【濠賭板塊】【中電控股】【滙豐控股】【聯想集團】【工商銀行】

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