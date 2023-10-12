4大投資步驟 把握黃金時間

「第一桶金」可謂每一個香港人所追求的第一個階段性目標，初出茅廬的職場新人更普遍視之為成功的準則。

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當我們步入「三十而立」甚至「四十不惑」之齡，即出生於1965至1980年的X世代，薪酬及所累積的儲蓄或已達可觀水平，並於職場上獨當一面。但X世代卻同時被稱為「三文治世代」，成家立室後不但要照顧好個人生活，更要肩負年邁父母以及子女的經濟需要，是對X世代來說特殊而「艱巨」的挑戰。

隨着時移世易，為個人資產保值，除了能對抗通脹外，更能用於應對因人均壽命延長而遞增的生活成本，香港人均壽命現在已經超過80歲，處於30至40歲或許只是人生的起步階段，X世代尚有漫漫長路需要妥善安排個人財富，為自己的未來打算，同時亦需照顧父母及子女的經濟需要，面對多重經濟負擔時，怎樣才能做到「四十而不惑」？

X世代投資者的理財規劃指南︰

面對龐大的財富管理需要，智安投2023年度《財富洞察報告》指出44%的X世代有意探索新的被動收入機會，35%希望使用全新投資平台或產品，但在實踐全新財富管理方法之前，X世代讀者不妨參考以下步驟，安排個人投資道路︰

第一階段︰建立應急基金

X世代投資者應視建立應急基金為首要理財目標，讓儲蓄能夠應付3至6個月的家庭生活開支。另外，投資者亦可考慮將用於應急基金的資金分配至一些低風險而高流動性的資產當中，例如貨幣市場基金、銀行定期存款以及短期債券，其中，就以定期存款為例，這類投資產品於目前的加息環境下更能獲取更高回報。

第二階段︰審視未來五年的短期目標，探索能賺取被動收入的機會

理財目標因人而異，不過對X世代而言，萬變不離其中均包括添置物業的首期款項、子女教育基金及醫療開支等，牽涉大量成本。投資者需按照自身風險承受能力及理財目標調整資產配置，風險承受能力較低的投資者可投放更大比例的資金於固定收益資產之上，即債券、定期存款等，相反則可投資於股票以至另類資產類別等。

第三階段︰為長期理財計劃及退休目標籌備

在安排長期理財計劃時，X世代投資者可採取「核心衛星配置框架」。「核心」投資可以考慮被動投資法，例如持有指定指數基金，減少受市況波動的影響。「衛星」部分可以根據自身的風險偏好或對個別投資主題的看法，配置特定市場及主題的產品，例如全球科技、新興市場或近年流行的ESG投資主題等。

第四階段︰採取更進取的投資方針

較進取的投資者或希望投放更大比例的資金於風險更高的資產之上，以500萬元本金為例，投資者可投放當中的5%至應急基金中，分別配置20至30%及50至60%於固定收益資產及股票之上，另外符合專業投資者資格的投資人，亦可將當中的其餘投資於另類資產組別中。

為充分發揮以上策略的優勢，投資者需謹記「我生待明日，萬事成蹉跎」的道理教訓，以即時行動實踐投資計劃，並考慮採取我於之前文章中所提到的被動投資法，自動化帶來收入。

善用複利效應

X世代而言，要應付家中長輩及子女的龐大開支，每月可用的資金有限，倘若要一時三刻投付大筆資金於單一投資產品之上，除了有一定困難之外，更非可取的方式。根據智安投2023年度《財富洞察報告》，不少X世代視「擁有更多儲蓄資金」為主要理財目標，可見他們低估了投資所能衍生的優勢，例如複利效應等。

可是，展開全新投資策略的難度卻不應是「拖延症」的藉口，若X世代每月因要應付龐大的家庭開支而缺乏可以用作投資的資金，該年齡層的投資者不妨考慮平均成本法（Dollar-cost Averaging - DCA），先從較小的投資額度開始，每月投放指定金額於特定投資產品之上，例如「月供股票」等，以被動方式滾存財富。



X世代投資者而言，投資或需隨家庭狀況變化而產生大幅度的改變，要完善財富管理計劃，當中的必備戒律為定期按需要調整投資計劃，聽取客觀及專業的意見，確保產品組合多元化，並及早實踐投資計劃，以賺取由複利效應所帶來的收入進帳。

撰文：Endowus智安投董事總經理兼香港負責人袁淇欣

編輯：葉麗雯

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