巴勒斯坦人角度分析以巴關係 淪政治鬥爭背景 國際 12:05 2023/10/13 分享： 分享： 巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）近日突襲以色列，後者大舉反擊，並宣布進入戰爭狀態。長年困擾中東地區局勢的以巴問題再次爆發，戰爭疑雲再度蔓延。 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 吳漢培 欄名 : 國金好書 相關文章 【以巴戰爭】美BLM分部稱不譴責反抗 伊朗讚巴勒斯坦年輕人 2023/10/11 【以巴戰爭】美BLM分部稱不譴責反抗 伊朗讚巴勒斯坦年輕人 【以巴戰爭】以媒控哈馬斯屠殺40嬰孩 以軍指未證實 2023/10/11 【以巴戰爭】以媒控哈馬斯屠殺40嬰孩 以軍指未證實 【以巴戰爭】歐盟去信馬斯克 警告X散播假消息 2023/10/11 【以巴戰爭】歐盟去信馬斯克 警告X散播假消息 【以巴戰爭】姬嘉鐸力撐祖國以色列 曾服役或被徵召入伍 2023/10/11 【以巴戰爭】姬嘉鐸力撐祖國以色列 曾服役或被徵召入伍 【以巴戰爭】以女安全官率社區抗哈馬斯入侵 擊斃25武裝分子 2023/10/11 【以巴戰爭】以女安全官率社區抗哈馬斯入侵 擊斃25武裝分子 你可能感興趣 【以巴戰爭】美BLM分部稱不譴責反抗 伊朗讚巴勒斯坦年輕人 16:12 2023/10/11 【以巴戰爭】美BLM分部稱不譴責反抗 伊朗讚巴勒斯坦年輕人 【以巴戰爭】以媒控哈馬斯屠殺40嬰孩 以軍指未證實 15:15 2023/10/11 【以巴戰爭】以媒控哈馬斯屠殺40嬰孩 以軍指未證實 【以巴戰爭】歐盟去信馬斯克 警告X散播假消息 14:51 2023/10/11 【以巴戰爭】歐盟去信馬斯克 警告X散播假消息 最新專欄文章 「薯條哥」跌落神壇 賭徒心態惹禍？ 2023/10/07 「薯條哥」跌落神壇 賭徒心態惹禍？ 《沽注一擲》原作者出新書 揭「薯條哥」興衰與幕後秘辛 2023/10/06 《沽注一擲》原作者出新書 揭「薯條哥」興衰與幕後秘辛 美大選前哨戰 「鐵鏽帶」轉撑共和黨？ 2023/09/30 美大選前哨戰 「鐵鏽帶」轉撑共和黨？ 美「鐵鏽帶」恐由藍轉紅 或助特朗普重返白宮 2023/09/29 美「鐵鏽帶」恐由藍轉紅 或助特朗普重返白宮 解密金與正 北韓最有權勢女性 2023/09/23 解密金與正 北韓最有權勢女性 地緣政治 以色列 巴勒斯坦 以巴關係 戰爭 美國 英國