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巴勒斯坦人角度分析以巴關係 淪政治鬥爭背景

國際 12:05 2023/10/13

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巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）近日突襲以色列，後者大舉反擊，並宣布進入戰爭狀態。長年困擾中東地區局勢的以巴問題再次爆發，戰爭疑雲再度蔓延。

...

撰文 : 吳漢培

欄名 : 國金好書

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