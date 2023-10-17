  • 26°C
香港時間 : 20231017日 (週二) 01:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

以巴衝突 景順兩層面解構金融市場衝擊

財金猛人追蹤 00:03 2023/10/17

分享：

分享：

以巴衝突發生後，市場情緒迅速轉向避險。最初數日，金價上漲，美國國債孳息率下跌，市場轉而預期聯儲局會選擇略微放寬政策。美國股市因債券孳息率下跌而上行，成長股領漲。

點擊圖片放大
+2

衝突最初導致以色列股市下跌7%，但其後價格企穩。總而言之，我認為以巴衝突屬於區域性衝突，一般不會隨着時間推移，對金融市場構成重大影響，預計本次事件不會改變主要經濟體的增長軌迹，亦不會令聯儲局更趨鷹派，相信聯儲局緊縮的可能性，反而可能因有關風險加劇而減低。

事件可能影響全球市場的一個經濟風險，就是油價可能進一步上漲。石油初期急升4%，但此後有所放緩。華盛頓方面，無疑會加強對伊朗石油的制裁，因此可能對已經緊絀的全球供應再度加壓。

2因素令油價難長時間處100美元以上

盡管將伊朗石油剔除出市場，可能推動油價上漲，但我相信，單單是沙特阿拉伯便可增加產量，並且可在不違反現有限額或與油組成員國及盟友（OPEC+）進行協商的情況下填補空缺。盡管沙特阿拉伯及其他石油輸出國組織（OPEC）國家有理由希望油價漲至每桶80美元以上，但石油生產國並不希望看到需求中斷，或是對替代性能源的使用加速，倘若油價在較長時間內處每桶100美元以上，石油生產國這些憂慮無疑會變為現實。

短期之內，受貿易差影響，新興市場資源豐富的地區如拉丁美洲、南非及海灣合作委員會，有望跑贏亞洲新興市場。

過去20年 6次衝突有5次在翌年反彈

市場應當會朝着過去20年......

點擊圖片放大

（請點擊圖片放大）

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

至於景順對於未來12個月的各類資產部署，分析詳見：【下一頁

延伸閱讀：中東局勢激起股價 摩通：部署三桶油

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

 

...

撰文 : 趙耀庭 景順亞太區（日本除外）環球市場策略師

欄名 : 景順觀點

相關文章

景順：9個情境假設下資產配置策略（新增圖表）
2023/09/12
景順：9個情境假設下資產配置策略（新增圖表）
中東局勢激起股價 摩通：部署三桶油
2023/10/16
中東局勢激起股價 摩通：部署三桶油
景順：中國市場待2個訊號擺脫上落格局
2023/10/11
景順：中國市場待2個訊號擺脫上落格局
麥格理：石油供應未斷 中石化煉油業務勝預期可跑贏大市（持續更新）
2023/10/16
麥格理：石油供應未斷 中石化煉油業務勝預期可跑贏大市（持續更新）

你可能感興趣

景順：9個情境假設下資產配置策略（新增圖表）
11:31 2023/09/12
景順：9個情境假設下資產配置策略（新增圖表）
中東局勢激起股價 摩通：部署三桶油
20:19 2023/10/16
中東局勢激起股價 摩通：部署三桶油
景順：中國市場待2個訊號擺脫上落格局
22:07 2023/10/11
景順：中國市場待2個訊號擺脫上落格局

最新專欄文章

景順：中國市場待2個訊號擺脫上落格局
2023/10/11
景順：中國市場待2個訊號擺脫上落格局
等待非按兵不動 景順：宜構建多元核心策略配置（新增圖表）
2023/10/05
等待非按兵不動 景順：宜構建多元核心策略配置（新增圖表）
景順：國慶黃金周假期數據3個展望
2023/09/28
景順：國慶黃金周假期數據3個展望
景順：FOMC決議4關鍵變化 政策不明朗因素增（新增圖表）
2023/09/24
景順：FOMC決議4關鍵變化 政策不明朗因素增（新增圖表）
議息展望 景順：美勢「鷹派暫停」 英作最後加息（新增圖表）
2023/09/20
議息展望 景順：美勢「鷹派暫停」 英作最後加息（新增圖表）
地緣政治 金價 制裁 石油 加沙 伊朗 以色列 石油輸出國組織 美國聯儲局 亞洲

下一篇文章

橡樹資本：股票已經不再吸引