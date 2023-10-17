以巴衝突 景順兩層面解構金融市場衝擊

以巴衝突發生後，市場情緒迅速轉向避險。最初數日，金價上漲，美國國債孳息率下跌，市場轉而預期聯儲局會選擇略微放寬政策。美國股市因債券孳息率下跌而上行，成長股領漲。

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衝突最初導致以色列股市下跌7%，但其後價格企穩。總而言之，我認為以巴衝突屬於區域性衝突，一般不會隨着時間推移，對金融市場構成重大影響，預計本次事件不會改變主要經濟體的增長軌迹，亦不會令聯儲局更趨鷹派，相信聯儲局緊縮的可能性，反而可能因有關風險加劇而減低。

事件可能影響全球市場的一個經濟風險，就是油價可能進一步上漲。石油初期急升4%，但此後有所放緩。華盛頓方面，無疑會加強對伊朗石油的制裁，因此可能對已經緊絀的全球供應再度加壓。

2因素令油價難長時間處100美元以上

盡管將伊朗石油剔除出市場，可能推動油價上漲，但我相信，單單是沙特阿拉伯便可增加產量，並且可在不違反現有限額或與油組成員國及盟友（OPEC+）進行協商的情況下填補空缺。盡管沙特阿拉伯及其他石油輸出國組織（OPEC）國家有理由希望油價漲至每桶80美元以上，但石油生產國並不希望看到需求中斷，或是對替代性能源的使用加速，倘若油價在較長時間內處每桶100美元以上，石油生產國這些憂慮無疑會變為現實。

短期之內，受貿易差影響，新興市場資源豐富的地區如拉丁美洲、南非及海灣合作委員會，有望跑贏亞洲新興市場。

過去20年 6次衝突有5次在翌年反彈

市場應當會朝着過去20年......

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