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債息高企 傷美國政府財政

國際 21:08 2023/10/11

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近期關於美國比較熱門的話題有兩個︰首先，眾議院亂局如何收科，這關係到美國會否停擺；其次，美國的債息高企，摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）稱擔心聯儲局加至7厘，觸發外界熱議會否成真。眾議院亂局本欄已多次談論，局勢暫無突破，今日改談息口問題。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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