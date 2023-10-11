債息高企 傷美國政府財政 國際 21:08 2023/10/11 分享： 分享： 近期關於美國比較熱門的話題有兩個︰首先，眾議院亂局如何收科，這關係到美國會否停擺；其次，美國的債息高企，摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）稱擔心聯儲局加至7厘，觸發外界熱議會否成真。眾議院亂局本欄已多次談論，局勢暫無突破，今日改談息口問題。 ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 以巴亂局 釀第四次石油危機？ 2023/10/10 以巴亂局 釀第四次石油危機？ 阻以沙建交？未必那麼易 2023/10/09 阻以沙建交？未必那麼易 哈馬斯暴行 不僅針對以色列 2023/10/08 哈馬斯暴行 不僅針對以色列 基建變財政黑洞 英國高鐵的教訓 2023/10/05 基建變財政黑洞 英國高鐵的教訓 美國會否再停擺 議長選舉成關鍵 2023/10/04 美國會否再停擺 議長選舉成關鍵 你可能感興趣 以巴亂局 釀第四次石油危機？ 22:15 2023/10/10 以巴亂局 釀第四次石油危機？ 阻以沙建交？未必那麼易 22:47 2023/10/09 阻以沙建交？未必那麼易 哈馬斯暴行 不僅針對以色列 22:31 2023/10/08 哈馬斯暴行 不僅針對以色列 最新專欄文章 國金札記 - 以巴亂局持續 釀第4次石油危機？ 今日 以巴亂局持續 釀第4次石油危機？ 以巴亂局 釀第四次石油危機？ 2023/10/10 以巴亂局 釀第四次石油危機？ 國金札記 - 阻以沙建交？ 未必那麼易 2023/10/10 阻以沙建交？ 未必那麼易 阻以沙建交？未必那麼易 2023/10/09 阻以沙建交？未必那麼易 國金札記 - 哈馬斯突襲不僅針對以色列？ 2023/10/09 哈馬斯突襲不僅針對以色列？ 經濟 政治 美國國會 停擺 美國共和黨 美國民主黨 美國 通脹 國債