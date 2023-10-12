業績高增長 萬象值得買

華潤萬象生活（01209）從事住宅物業管理服務和商業運營及物業管理服務，股價在疫情期間反覆下跌，但業績保持增長，尤其疫情後消費復甦，加上中央推動房地產市場回暖，雙輪驅動下，未來盈利可以繼續高增長。

華潤

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