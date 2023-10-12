業績高增長 萬象值得買 財金專欄 2023/10/12 分享： 分享： 華潤萬象生活（01209）從事住宅物業管理服務和商業運營及物業管理服務，股價在疫情期間反覆下跌，但業績保持增長，尤其疫情後消費復甦，加上中央推動房地產市場回暖，雙輪驅動下，未來盈利可以繼續高增長。 華潤 ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股擺脫死貓彈 恒指劇本未升完（第四版） 2023/10/11 港股擺脫死貓彈 恒指劇本未升完（第四版） 中字股實力談 - 耐世特抵買 盈利高增長 2023/10/11 耐世特抵買 盈利高增長 中字股實力談 - 港股擺脫死貓彈只差一步（第四版） 2023/10/10 港股擺脫死貓彈只差一步（第四版） 中字股實力談 - 中興被低估 具上升空間 2023/10/10 中興被低估 具上升空間 中字股實力談 - A股數據話10月跌 港股逆轉要靠人民幣（第三版） 2023/10/09 A股數據話10月跌 港股逆轉要靠人民幣（第三版） 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 中國人民銀行 中國住房和城鄉建設部 下降軌 下降通道 華潤萬象生活（01209）