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業績高增長 萬象值得買

財金專欄 2023/10/12

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華潤萬象生活（01209）從事住宅物業管理服務和商業運營及物業管理服務，股價在疫情期間反覆下跌，但業績保持增長，尤其疫情後消費復甦，加上中央推動房地產市場回暖，雙輪驅動下，未來盈利可以繼續高增長。

華潤

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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