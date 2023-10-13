國壽復增長 股價望回勇

中國人壽（02628）從事保險業務，產品包括壽險、意外險和健康險等，為內地壽險業龍頭，H股業績採用新會計制度，未來盈利可以恢復增長，尤其中央匯金增持四大行，A股有反彈空間，可以推高國壽盈利。

國壽會計新

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