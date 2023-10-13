國壽復增長 股價望回勇 財金專欄 2023/10/13 分享： 分享： 中國人壽（02628）從事保險業務，產品包括壽險、意外險和健康險等，為內地壽險業龍頭，H股業績採用新會計制度，未來盈利可以恢復增長，尤其中央匯金增持四大行，A股有反彈空間，可以推高國壽盈利。 國壽會計新 ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 滙金增持四大行 港股牛市重臨？（第四版） 2023/10/12 滙金增持四大行 港股牛市重臨？（第四版） 中字股實力談 - 業績高增長 萬象值得買 2023/10/12 業績高增長 萬象值得買 中字股實力談 - 港股擺脫死貓彈 恒指劇本未升完（第四版） 2023/10/11 港股擺脫死貓彈 恒指劇本未升完（第四版） 中字股實力談 - 耐世特抵買 盈利高增長 2023/10/11 耐世特抵買 盈利高增長 中字股實力談 - 港股擺脫死貓彈只差一步（第四版） 2023/10/10 港股擺脫死貓彈只差一步（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 中國證監會 下降軌 內含價值 中國人壽（02628） 人民幣 證監會