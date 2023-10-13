低價盤被消化 樓價可觸底回升?

9月份大型銀行大幅調升按揭息率0.5厘後，二手樓市明顯轉差，成交量跌至谷底。不過，近日市場憧憬政府有機會撤辣振興樓市，偷步入市個案增多，當中以低價盤率先被搶購，期望低價盤被消化後，樓價能夠順利觸底回升。

二手屋苑較新盤價相差3成，購買力流向二手

新造按揭供樓利率由3.625厘上調至4.125厘

一城最平成交價378萬元，供款比加息前反減

二手樓市觀望情緒明顯受新盤減價促銷及銀行加息影響，令準買家入市決定變得猶豫，但當有平盤(低市價盤)出現，仍會釋出購買力。

例如天水圍嘉湖山莊，上月2房單位跌穿400萬元關口，近日3房單位跌穿500萬元關口，例如1期11座低層B室，實用面積633平方呎，以478萬元易手，呎價7551元。相對早前低價發售的屯門凱和山，3房單位入場價要730萬元以上，兩者相差約3成，購買力因而流向二手市場。

至於息口方面，新造按揭供樓利率由3.625厘上調至4.125厘，每100萬元貸款，每月供款上升約6%，準買家惟有用樓價來調節供款的壓力。

以沙田第一城為例，2房單位普遍成交價約430萬元，9成按揭加息前月供18,031元，加息後月供升至19,162元。但近日突然不少業主低於400萬元放盤，最平成交價僅378萬元，9成按揭月供低至16934元，供款比加息前低6%，故不少買家於颱風小犬襲港期間冒風買樓，可見只要業主肯平市場仍有購買力。

事實上，有代理統計，第三季全港共錄5,865宗二手私宅買賣登記，創2019年首季以來19季新低。不過，樓價400萬元以下細價單位登記數字卻逆市升9%，反映購買力主要流入平價盤市場。