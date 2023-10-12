共和黨推舉新議長 恐難逃極右制肘

美國眾議院共和黨人周三（11日）推舉該黨的議長候選人，結果二號人物斯卡利塞（Steve Scalise）以113對99票擊敗喬丹（Jim Jordan）。這位生命鬥士要當上議長，還要問過黨內極右陣營，稍一不慎甚至會取代其前任麥卡錫（Kevin McCarthy）的美國史上最弱勢議長之名。

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