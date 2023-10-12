共和黨推舉新議長 恐難逃極右制肘 國際 22:50 2023/10/12 分享： 分享： 美國眾議院共和黨人周三（11日）推舉該黨的議長候選人，結果二號人物斯卡利塞（Steve Scalise）以113對99票擊敗喬丹（Jim Jordan）。這位生命鬥士要當上議長，還要問過黨內極右陣營，稍一不慎甚至會取代其前任麥卡錫（Kevin McCarthy）的美國史上最弱勢議長之名。 ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 債息高企 傷美國政府財政 2023/10/11 債息高企 傷美國政府財政 以巴亂局 釀第四次石油危機？ 2023/10/10 以巴亂局 釀第四次石油危機？ 阻以沙建交？未必那麼易 2023/10/09 阻以沙建交？未必那麼易 哈馬斯暴行 不僅針對以色列 2023/10/08 哈馬斯暴行 不僅針對以色列 基建變財政黑洞 英國高鐵的教訓 2023/10/05 基建變財政黑洞 英國高鐵的教訓 你可能感興趣 債息高企 傷美國政府財政 21:08 2023/10/11 債息高企 傷美國政府財政 以巴亂局 釀第四次石油危機？ 22:15 2023/10/10 以巴亂局 釀第四次石油危機？ 阻以沙建交？未必那麼易 22:47 2023/10/09 阻以沙建交？未必那麼易 最新專欄文章 國金札記 - 美債息高企 傷美國政府財政 今日 美債息高企 傷美國政府財政 國金札記 - 以巴亂局持續 釀第4次石油危機？ 2023/10/11 以巴亂局持續 釀第4次石油危機？ 國金札記 - 阻以沙建交？ 未必那麼易 2023/10/10 阻以沙建交？ 未必那麼易 國金札記 - 哈馬斯突襲不僅針對以色列？ 2023/10/09 哈馬斯突襲不僅針對以色列？ 國金札記 - 基建變財政黑洞 英國高鐵的教訓 2023/10/06 基建變財政黑洞 英國高鐵的教訓 政治 選舉 美國眾議院 美國共和黨 特朗普 總統大選 美國