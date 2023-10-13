港盛事浪接浪 能續吸新模式內地客？ 財金專欄 2023/10/13 分享： 分享： 內地中秋連國慶8天黃金周長假，逾百萬內地客訪港，惟只及2018年疫情前同期的7成。 剛過去的國慶黃金周，內地客來港旺丁不旺財，皆因他們出遊新模式下不再爆買。但原來一些東南亞國家，更是丁財皆不旺。另方面， ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 毋忘大學使命 港大亂局須盡速處理 2023/10/12 毋忘大學使命 港大亂局須盡速處理 有政戲 - 特首下周赴京 施政報告有望加料？ 2023/10/11 特首下周赴京 施政報告有望加料？ 有政戲 - 新投資移民計劃快出台 一箭「多」鵰 2023/10/10 新投資移民計劃快出台 一箭「多」鵰 有政戲 - 減股票印花稅 施政報告有好消息？ 2023/10/09 減股票印花稅 施政報告有好消息？ 有政戲 - 港夜市有讚有彈 商界獻計盼永續繽紛 2023/10/06 港夜市有讚有彈 商界獻計盼永續繽紛 中國 香港 日本 零售 餐廳 美食 餐飲 新加坡 泰國 酒吧