港盛事浪接浪 能續吸新模式內地客？

內地中秋連國慶8天黃金周長假，逾百萬內地客訪港，惟只及2018年疫情前同期的7成。

剛過去的國慶黃金周，內地客來港旺丁不旺財，皆因他們出遊新模式下不再爆買。但原來一些東南亞國家，更是丁財皆不旺。另方面，

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