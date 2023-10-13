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港盛事浪接浪 能續吸新模式內地客？

財金專欄 2023/10/13

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內地中秋連國慶8天黃金周長假，逾百萬內地客訪港，惟只及2018年疫情前同期的7成。

剛過去的國慶黃金周，內地客來港旺丁不旺財，皆因他們出遊新模式下不再爆買。但原來一些東南亞國家，更是丁財皆不旺。另方面，

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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