復星財富李曉翀：比亞迪電子候低吸

港股近期波動區間繼續下移，筆者續觀察強勢股表現，比亞迪電子 （00285） 算是其中一員，而且有一定運營歷史，客戶方面繼續有大品牌進駐，值得留意調整機會。

講下近期業績先，2023年上半年，比亞迪電子中期盈利15.2億元（人民幣．下同），升1.4倍，不派中期股息。期內收入約562億元，升28.6%，創新高，純利上升則主要受益於業務結構的優化和產能利用率的提升。

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上半年環球消費市場疲弱，智能手機出貨量持續下降，但該公司成功強化與海外大客戶（蘋果）的合作，逆市提升市場份額，令期內的消費電子業務收入按年增長23.8%至410.48億元。

同時，比亞迪電子積極布局新能源車產品線，包括智能座艙、智能駕駛系統、熱管理系統、智能底盤和懸架等。上半年新能源汽車業務收入61.33億元，按年升89.46%，收入佔比提升至10.92%，有助市場重估整體估值。

市場越來越看重消費電子股涉獵更多在汽車電子業務相關，皆因有品牌保證的公司效率較強，以及新能源車賽道仍維持高增長。IDC預測到了2026年，中國新能源車市場規模將達到1,598萬輛，年複合增長率高達35.1%。

公布業績會的同日，比亞迪電子發公告，擬以約22億美元現金，向捷普科技（美：JBL）收購移動電子製造業務，收購資產包括位於成都及無錫的產品生產製造業務，包括現有客戶的零部件生產製造業務。

值得留意的是，捷普科技是全球最大之電子製造服務及解決方案提供商之一，筆者相信此次交易有助比亞迪電子加強現有業務規模。關鍵是捷普的iPhone外殼業務將加速比亞迪電子在蘋果多個產品類別中的份額提升，將與比亞迪電子的零部件產品儲備產生顯著的協同效應。

發展史兩個重要階段

讀者們對比亞迪電子的熟悉程度未必如比亞迪，就由筆者在此著墨一番吧，比亞迪電子前身為比亞迪股份有限公司 （01211） 的手機零部件及模組部門，於2007年12月分拆上市。

公司發展的第一階段是2007至2010年，該公司開始導入手機組裝業務，營收增長明顯，2007年至2010年的復合增長率約23.7%。顯然，組裝只是鋪墊，能夠「食水深」，都係要靠提升產業鏈附加值。

轉捩點出現在2013年，比亞迪電子成功研發PMH技術，大幅改善信號接收水準，2013至2017年順利搭乘手機結構件金屬化、3D玻璃的東風，業務開始成型，有能力吸納大客戶，在2019年，成功切入華為、小米等手機組裝業務，在2019至2020成功切入北美大客戶（蘋果）核心產品平板電腦組裝業務。

筆者也提及過，華為新機及蘋果新機本年的發售有望觸發疫情後的換機潮，消費電子的改善，特別內地方面，應是每月好轉，只不過好轉的情況只能緩慢，這是看相關消費電子上游的半導體公司最新庫存情況而反映。

因此，比亞迪電子現時股價仍跑贏香港同業，相信是本身在消費電子產業鏈的定位及客戶名單豐富所致。加上，比亞迪電子在蘋果公司的產業鏈中地位持續提升，產品種類越來越豐富，未來有望承接更多訂單。

除了上述提及較多的消費電子業務，比亞迪電子按照終端領劃分為消費電子、汽車、智慧產品三大業務模組，具體涉及智慧手機、電腦、平板、戶內儲能、無人機等智慧產品、汽車智慧系統、醫療健康產品。

此處筆者想講多小小汽車業務。汽車工業方面，公司主要業務包括智慧座艙系列（中控、儀錶、車載聲學、開關面板、充電等）及智慧駕駛系統（包含低算力、中算力、高算力平台）、熱管理系統、智慧底盤、懸架等。

比亞迪電子的汽車電子業務收入主要來自多媒體中控。該公司多媒體中控主供母公司新能源車，部分向外部客戶供應。正所謂「靠山吃山，靠水吃水」，更何況靠的是內地新能源汽車龍頭，該項業務的收入增長自然高。

根據比亞迪新能源車產量，以比亞迪佔比70%計算比亞迪電子中控產量，2021/2022年公司生產銷售中控約87/268百萬台；以2023年1至6月比亞迪新能源車96%的生產同比增長率計算，2023年中控預計生產528萬台。

另外，汽車電子應用場景愈加廣泛，業務擴展空間大。參考中研普華研究院報告，目前國內緊湊型乘用車中汽車電子占成本的比重約為15%，中高端乘用車中汽車電子占成本的比重約為28%，而新能源汽車電子占成本的比重高達47%至65%，預計未來高端配置逐步向低端車滲透將是趨勢，將帶來汽車電子在乘用車成本中的比重持續提升。

（筆者為證監會持牌人，執筆之時，沒有持有上述股票。）