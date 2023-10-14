  • 25°C
香港時間 : 20231014日 (週六) 02:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

憧憬習拜會 港股盼上揚

財金專欄 2023/10/14

分享：

分享：

港股六連升後，昨日顯著回落，但恒生指數全周上升1.9%收報17813點，結束連跌五周走勢，盡管連日走勢呈現「島型頂」，似為後市添加陰霾，但後市關鍵是11月初的美國聯儲局議息，以及11月中的「習拜會」。

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 港股島型頂 好友又踩坑？（第四版）
2023/10/13
港股島型頂 好友又踩坑？（第四版）
中字股實力談 - 國壽復增長 股價望回勇
2023/10/13
國壽復增長 股價望回勇
中字股實力談 - 滙金增持四大行 港股牛市重臨？（第四版）
2023/10/12
滙金增持四大行 港股牛市重臨？（第四版）
中字股實力談 - 業績高增長 萬象值得買
2023/10/12
業績高增長 萬象值得買
中字股實力談 - 港股擺脫死貓彈 恒指劇本未升完（第四版）
2023/10/11
港股擺脫死貓彈 恒指劇本未升完（第四版）
恒生指數 恒生中國企業指數 人民幣 國債 下降通道 下降軌 習近平 拜登 特朗普 中國電力（02380）

上一篇文章

中國央行 新「三定」與新任務

下一篇文章

跌浪近尾聲 買華潤醫藥