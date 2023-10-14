憧憬習拜會 港股盼上揚 財金專欄 2023/10/14 分享： 分享： 港股六連升後，昨日顯著回落，但恒生指數全周上升1.9%收報17813點，結束連跌五周走勢，盡管連日走勢呈現「島型頂」，似為後市添加陰霾，但後市關鍵是11月初的美國聯儲局議息，以及11月中的「習拜會」。 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股島型頂 好友又踩坑？（第四版） 2023/10/13 港股島型頂 好友又踩坑？（第四版） 中字股實力談 - 國壽復增長 股價望回勇 2023/10/13 國壽復增長 股價望回勇 中字股實力談 - 滙金增持四大行 港股牛市重臨？（第四版） 2023/10/12 滙金增持四大行 港股牛市重臨？（第四版） 中字股實力談 - 業績高增長 萬象值得買 2023/10/12 業績高增長 萬象值得買 中字股實力談 - 港股擺脫死貓彈 恒指劇本未升完（第四版） 2023/10/11 港股擺脫死貓彈 恒指劇本未升完（第四版） 恒生指數 恒生中國企業指數 人民幣 國債 下降通道 下降軌 習近平 拜登 特朗普 中國電力（02380）