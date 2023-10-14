憧憬習拜會 港股盼上揚

港股六連升後，昨日顯著回落，但恒生指數全周上升1.9%收報17813點，結束連跌五周走勢，盡管連日走勢呈現「島型頂」，似為後市添加陰霾，但後市關鍵是11月初的美國聯儲局議息，以及11月中的「習拜會」。

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