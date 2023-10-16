中東局勢激起股價 摩通：部署三桶油

以色列與巴勒斯坦激進組織「哈馬斯」上周爆發嚴重衝突，又令油價走勢出現更多不穩定因素。券商認為，雖然戰事目前對全球石油生產沒有立即影響，但就算油價維持在「8字頭」區間，由於「三桶油」股價內含的油價預期更低，有追落後空間，視最近的回調是收集機會。

上周五隨着以色列對加沙地區採取愈來愈激烈的軍事行動，加上美國更嚴格執行對俄羅斯石油的制裁，油價又見反彈。布蘭特原油上周收報每桶90.94美元，全周升7.8%。鑑於主要由中東國家組成的石油輸出國組織（OPEC）在石油生產中佔重要比例，投資者緊密關注地緣政治局勢升温對當區產油量影響。

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戰事愈拖得長，就愈容易牽涉到更多層面，本欄綜合大行報告理解，以巴衝突升温會對油價走勢帶來重大影響的位置有三︰

一、沙特阿拉伯的增產計劃告吹。就在哈馬斯發動襲擊前的不足24小時，《華爾街日報》才報道稱，沙特阿拉伯已告知美國，將願意在2024年初增加石油產量，以示對「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）的善意。該協議的談判重點在於沙特承認以色列，以換取美國提供武器銷售、安全保障以及協助建設民用核計劃。

路透社10月14日引述消息報道，沙特已決定無限期擱置與以色列關係正常化的計劃。此危機因素已經實現。

二、伊朗的增產計劃告吹。雖然表面上美國正在制裁伊朗，禁止進口該國石油，但由於美國需要油價走低來遏抑國內通脹，執行上疑似鬆手。花旗提到，在美國鼓勵和秘密核協議下，伊朗日均石油出口量和產量從2022年底至2023年中增加了約60萬桶至日均320萬桶，而且該國宣布第四季將再增產30萬桶。

但在以巴戰事爆發後，美國已表明支持以色列的立場，而如果伊朗被指有份支持哈馬斯對以色列的襲擊，國內輿論壓力就會迫使美國嚴格執行對伊朗石油出口的限制。摩根大通測算，伊朗日均產量每下調50萬桶，就會使年均油價提升約7.5美元。

三、霍爾木茲海峽被封鎖。如果伊朗最終被捲入以巴戰事，受到經濟制裁甚至軍事打擊，那麼伊朗就有可能封鎖霍爾木茲海峽作為回應。該處位於伊朗和阿曼之間的主要石油過境要道，佔全球石油運量的30%，是蘇伊士運河的3倍有多。摩根大通指出，如果發生封鎖，貨物就要轉經好望角，即繞過整個非洲，導致單程航程額外多花2周。

「三桶油」仍被低估

國際油價升跌難測，但港股「三桶油」由於股價落後，就算油價只在現水平維持，股價均有追落後的空間。摩根大通觀察到，投資者對於購買石油股對冲通脹的興趣上升，而大多數人不願在布蘭特原油價格95美元時增持，而是瞄準80至85美元的進場點，但最近以巴衝突提醒人們需要考慮更高的地緣政治風險溢價，因為全球石油備用能力由於長期投資不足而逐漸減少。

摩根大通認為最近油價和石油股股價的回調，為中綫投資者提供了一個有吸引力的進場點。該行指出，

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