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歐元1.065美元有阻力

財金專欄 2023/10/16

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以巴衝突爆發後，美國隨即派遣航空母艦到地中海，可見美國對事件的重視。市場現正關注美國會否為軍事協助以色列而忽略烏克蘭。如烏克蘭戰事在缺乏美國支援下而早日結束，相信最受惠將是歐洲及歐元。料歐元於

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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