英鎊1.2美元料有支持

英央行行長貝利指，往後該行所作的議息決定不會容易。市場視有關言論為英倫銀行不會屈服於高通脹而加息。本周三英國將公布9月CPI通脹率。如通脹維持高企而英倫銀行又缺乏加息意向保持息率於5.25厘水平，料這

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