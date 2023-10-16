英鎊1.2美元料有支持 財金專欄 2023/10/16 分享： 分享： 英央行行長貝利指，往後該行所作的議息決定不會容易。市場視有關言論為英倫銀行不會屈服於高通脹而加息。本周三英國將公布9月CPI通脹率。如通脹維持高企而英倫銀行又缺乏加息意向保持息率於5.25厘水平，料這 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 以巴衝突或累美元轉勢 今日 以巴衝突或累美元轉勢 歐元1.065美元有阻力 今日 歐元1.065美元有阻力 日圓短期147至150徘徊 今日 日圓短期147至150徘徊 澳元目標維持66美仙 今日 澳元目標維持66美仙 紐元維持目標61美仙 今日 紐元維持目標61美仙 你可能感興趣 以巴衝突或累美元轉勢 今日 01:00 以巴衝突或累美元轉勢 歐元1.065美元有阻力 今日 01:00 歐元1.065美元有阻力 日圓短期147至150徘徊 今日 01:00 日圓短期147至150徘徊 最新專欄文章 以巴衝突或累美元轉勢 今日 以巴衝突或累美元轉勢 加元靠近1.38可吸納 今日 加元靠近1.38可吸納 紐元維持目標61美仙 今日 紐元維持目標61美仙 澳元目標維持66美仙 今日 澳元目標維持66美仙 日圓短期147至150徘徊 今日 日圓短期147至150徘徊 經濟 美國 美元 指數 通脹 加息 人民幣 外滙 美滙指數 美滙