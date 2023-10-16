日圓短期147至150徘徊

過去一周，日圓上下波幅相當窄。美聯儲局多位官員，包括副局長警告該局要謹慎加息，使炒家缺乏理據推低日圓。至於以巴衝突，按理應有助避險資金流進日圓，不過有關情況沒有發生。不排除日圓短期內繼續於147至

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