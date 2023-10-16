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澳元目標維持66美仙

財金專欄 2023/10/16

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外電指中國正考慮發行規模達1萬億元人民幣主權債券用於基建以刺激經濟。如屬實，當短期內有大量資金被抽走，可利好人民幣滙價。人民幣作為亞洲區內舉足輕重貨幣，人民幣強對推升澳紐可帶來幫助。國內推基建，定當增

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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