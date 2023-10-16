澳元目標維持66美仙 財金專欄 2023/10/16 分享： 分享： 外電指中國正考慮發行規模達1萬億元人民幣主權債券用於基建以刺激經濟。如屬實，當短期內有大量資金被抽走，可利好人民幣滙價。人民幣作為亞洲區內舉足輕重貨幣，人民幣強對推升澳紐可帶來幫助。國內推基建，定當增 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 以巴衝突或累美元轉勢 今日 以巴衝突或累美元轉勢 歐元1.065美元有阻力 今日 歐元1.065美元有阻力 英鎊1.2美元料有支持 今日 英鎊1.2美元料有支持 日圓短期147至150徘徊 今日 日圓短期147至150徘徊 紐元維持目標61美仙 今日 紐元維持目標61美仙 你可能感興趣 以巴衝突或累美元轉勢 今日 01:00 以巴衝突或累美元轉勢 歐元1.065美元有阻力 今日 01:00 歐元1.065美元有阻力 英鎊1.2美元料有支持 今日 01:00 英鎊1.2美元料有支持 最新專欄文章 以巴衝突或累美元轉勢 今日 以巴衝突或累美元轉勢 加元靠近1.38可吸納 今日 加元靠近1.38可吸納 紐元維持目標61美仙 今日 紐元維持目標61美仙 日圓短期147至150徘徊 今日 日圓短期147至150徘徊 英鎊1.2美元料有支持 今日 英鎊1.2美元料有支持 經濟 美國 美元 指數 通脹 加息 人民幣 外滙 美滙指數 美滙