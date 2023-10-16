紐元維持目標61美仙

新西蘭本周二將公布第3季CPI通脹數字，當地息率基本上已處15年高位5.5厘水平，大家也關注這對遏抑該季通脹可帶來多大效用。另方面，外電指內地將推1萬億人民幣債以用於刺激經濟，如屬實，有關消息同利於紐

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