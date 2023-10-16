紐元維持目標61美仙 財金專欄 2023/10/16 分享： 分享： 新西蘭本周二將公布第3季CPI通脹數字，當地息率基本上已處15年高位5.5厘水平，大家也關注這對遏抑該季通脹可帶來多大效用。另方面，外電指內地將推1萬億人民幣債以用於刺激經濟，如屬實，有關消息同利於紐 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 以巴衝突或累美元轉勢 今日 以巴衝突或累美元轉勢 歐元1.065美元有阻力 今日 歐元1.065美元有阻力 英鎊1.2美元料有支持 今日 英鎊1.2美元料有支持 日圓短期147至150徘徊 今日 日圓短期147至150徘徊 澳元目標維持66美仙 今日 澳元目標維持66美仙 你可能感興趣 以巴衝突或累美元轉勢 今日 01:00 以巴衝突或累美元轉勢 歐元1.065美元有阻力 今日 01:00 歐元1.065美元有阻力 英鎊1.2美元料有支持 今日 01:00 英鎊1.2美元料有支持 最新專欄文章 以巴衝突或累美元轉勢 今日 以巴衝突或累美元轉勢 加元靠近1.38可吸納 今日 加元靠近1.38可吸納 澳元目標維持66美仙 今日 澳元目標維持66美仙 日圓短期147至150徘徊 今日 日圓短期147至150徘徊 英鎊1.2美元料有支持 今日 英鎊1.2美元料有支持 經濟 美國 美元 指數 通脹 加息 人民幣 外滙 美滙指數 美滙