加元靠近1.38可吸納

以巴局勢愈亂，愈不能排除周邊中東產油國家有機會被拖進去，這對油價可視為利好因素。石油作為加拿大主要出口，如油價高加元也能看高一綫。加拿大將於本周二公布9月CPI通脹數字，如通脹高企不下看會否迫加央行續

...