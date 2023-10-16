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加元靠近1.38可吸納

財金專欄 2023/10/16

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以巴局勢愈亂，愈不能排除周邊中東產油國家有機會被拖進去，這對油價可視為利好因素。石油作為加拿大主要出口，如油價高加元也能看高一綫。加拿大將於本周二公布9月CPI通脹數字，如通脹高企不下看會否迫加央行續

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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