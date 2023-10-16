  • 26°C
香港時間 : 20231016日 (週一) 02:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

以巴衝突或累美元轉勢

財金專欄 2023/10/16

分享：

分享：

假使以色列進入加沙地帶並泥足深陷，甚至把美國也拖進戰鬥中，提防美元或將提早轉入下降軌。

按理，當聯儲局加息尚未完結，並且仍在高調向外表示就算加息周期見頂，也不會輕率減息情況下，美元強勢是難被扭轉。再者，

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

相關文章

歐元1.065美元有阻力
今日
歐元1.065美元有阻力
英鎊1.2美元料有支持
今日
英鎊1.2美元料有支持
日圓短期147至150徘徊
今日
日圓短期147至150徘徊
澳元目標維持66美仙
今日
澳元目標維持66美仙
紐元維持目標61美仙
今日
紐元維持目標61美仙

你可能感興趣

歐元1.065美元有阻力
今日 01:00
歐元1.065美元有阻力
英鎊1.2美元料有支持
今日 01:00
英鎊1.2美元料有支持
日圓短期147至150徘徊
今日 01:00
日圓短期147至150徘徊

最新專欄文章

加元靠近1.38可吸納
今日
加元靠近1.38可吸納
紐元維持目標61美仙
今日
紐元維持目標61美仙
澳元目標維持66美仙
今日
澳元目標維持66美仙
日圓短期147至150徘徊
今日
日圓短期147至150徘徊
英鎊1.2美元料有支持
今日
英鎊1.2美元料有支持
經濟 美國 美元 指數 通脹 加息 人民幣 外滙 美滙指數 美滙

上一篇文章

美銀行股業績勝預期

下一篇文章

加元靠近1.38可吸納