以巴衝突或累美元轉勢

假使以色列進入加沙地帶並泥足深陷，甚至把美國也拖進戰鬥中，提防美元或將提早轉入下降軌。

按理，當聯儲局加息尚未完結，並且仍在高調向外表示就算加息周期見頂，也不會輕率減息情況下，美元強勢是難被扭轉。再者，

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