以巴衝突或累美元轉勢 財金專欄 2023/10/16 分享： 分享： 假使以色列進入加沙地帶並泥足深陷，甚至把美國也拖進戰鬥中，提防美元或將提早轉入下降軌。 按理，當聯儲局加息尚未完結，並且仍在高調向外表示就算加息周期見頂，也不會輕率減息情況下，美元強勢是難被扭轉。再者， ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元1.065美元有阻力 今日 歐元1.065美元有阻力 英鎊1.2美元料有支持 今日 英鎊1.2美元料有支持 日圓短期147至150徘徊 今日 日圓短期147至150徘徊 澳元目標維持66美仙 今日 澳元目標維持66美仙 紐元維持目標61美仙 今日 紐元維持目標61美仙 你可能感興趣 歐元1.065美元有阻力 今日 01:00 歐元1.065美元有阻力 英鎊1.2美元料有支持 今日 01:00 英鎊1.2美元料有支持 日圓短期147至150徘徊 今日 01:00 日圓短期147至150徘徊 最新專欄文章 加元靠近1.38可吸納 今日 加元靠近1.38可吸納 紐元維持目標61美仙 今日 紐元維持目標61美仙 澳元目標維持66美仙 今日 澳元目標維持66美仙 日圓短期147至150徘徊 今日 日圓短期147至150徘徊 英鎊1.2美元料有支持 今日 英鎊1.2美元料有支持 經濟 美國 美元 指數 通脹 加息 人民幣 外滙 美滙指數 美滙