議長大熱突退選 共和黨極右接棒？ 國際 22:45 2023/10/15 分享： 分享： 記得筆者日前還在費煞思量，美國共和黨保守派斯卡利塞（Steve Scalise）一旦當上眾議院議長，究竟他會盡議長之責，平衡兩黨需要，以免政府的運作受到重大影響；抑或他會自保為先，決策上傾向滿足極右黨友需要，就算導致政府停擺，也只能擺出一副愛莫能助的姿態呢？ ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 債息高企 傷美國政府財政 2023/10/11 債息高企 傷美國政府財政 以巴亂局 釀第四次石油危機？ 2023/10/10 以巴亂局 釀第四次石油危機？ 阻以沙建交？未必那麼易 2023/10/09 阻以沙建交？未必那麼易 哈馬斯暴行 不僅針對以色列 2023/10/08 哈馬斯暴行 不僅針對以色列 基建變財政黑洞 英國高鐵的教訓 2023/10/05 基建變財政黑洞 英國高鐵的教訓 你可能感興趣 債息高企 傷美國政府財政 21:08 2023/10/11 債息高企 傷美國政府財政 以巴亂局 釀第四次石油危機？ 22:15 2023/10/10 以巴亂局 釀第四次石油危機？ 阻以沙建交？未必那麼易 22:47 2023/10/09 阻以沙建交？未必那麼易 最新專欄文章 共和黨推舉新議長 恐難逃極右制肘 2023/10/14 共和黨推舉新議長 恐難逃極右制肘 國金札記 - 共和黨推舉新議長 恐難逃極右掣肘 2023/10/13 共和黨推舉新議長 恐難逃極右掣肘 國金札記 - 美債息高企 傷美國政府財政 2023/10/12 美債息高企 傷美國政府財政 國金札記 - 以巴亂局持續 釀第4次石油危機？ 2023/10/11 以巴亂局持續 釀第4次石油危機？ 國金札記 - 阻以沙建交？ 未必那麼易 2023/10/10 阻以沙建交？ 未必那麼易 政治 選舉 美國眾議院 美國共和黨 美國民主黨 罷免 特朗普 美國