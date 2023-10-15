議長大熱突退選 共和黨極右接棒？

記得筆者日前還在費煞思量，美國共和黨保守派斯卡利塞（Steve Scalise）一旦當上眾議院議長，究竟他會盡議長之責，平衡兩黨需要，以免政府的運作受到重大影響；抑或他會自保為先，決策上傾向滿足極右黨友需要，就算導致政府停擺，也只能擺出一副愛莫能助的姿態呢？

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