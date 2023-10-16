夜繽紛「滿月」成績怎樣？ 延熱潮費思量 財金專欄 2023/10/16 分享： 分享： 灣仔、堅尼地城、觀塘三大海濱夜市是港府初試牛刀，結果反映有一定吸引力，但必須有詳細的規劃才能持久，否則恐無以為繼。 「香港夜繽紛」推行至今剛好「滿月」，成績如何？據知，政府內部認為不錯，但較受注目的海濱 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 港盛事浪接浪 能續吸新模式內地客？ 2023/10/13 港盛事浪接浪 能續吸新模式內地客？ 有政戲 - 毋忘大學使命 港大亂局須盡速處理 2023/10/12 毋忘大學使命 港大亂局須盡速處理 有政戲 - 特首下周赴京 施政報告有望加料？ 2023/10/11 特首下周赴京 施政報告有望加料？ 有政戲 - 新投資移民計劃快出台 一箭「多」鵰 2023/10/10 新投資移民計劃快出台 一箭「多」鵰 有政戲 - 減股票印花稅 施政報告有好消息？ 2023/10/09 減股票印花稅 施政報告有好消息？ 政治 香港夜繽紛 經濟 銷售 零售 商舖 餐飲 商場 施政報告 灣仔