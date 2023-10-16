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夜繽紛「滿月」成績怎樣？ 延熱潮費思量

財金專欄 2023/10/16

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灣仔、堅尼地城、觀塘三大海濱夜市是港府初試牛刀，結果反映有一定吸引力，但必須有詳細的規劃才能持久，否則恐無以為繼。

「香港夜繽紛」推行至今剛好「滿月」，成績如何？據知，政府內部認為不錯，但較受注目的海濱

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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