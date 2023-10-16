橡樹資本：股票已經不再吸引

地緣衝突通常導致油價的上漲，這次也不例外。10月7日爆發新一輪以巴戰爭以來，美元指數、國際油價、黃金皆大幅上揚。以及，美國十年債息最新報4.612厘。橡樹資本創始人霍華德·馬克斯指出，股票現在已經很難賺錢了。

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橡樹資本（Oaktree Capital）聯合創始人霍華德·馬克斯（Howard Marks）10月11日發布了一份投資者備忘錄指出，近一個世紀以來，標普500指數的年回報率僅略高於10% ，「每個人都非常高興（每年10% 的回報率，100年後1美元將變成近1.4萬美元）」。

但是現在，「ICE BofA美國高收益限制指數（ICE BofA U.S. High Yield Constrained Index）提供了超過8.5% 的收益率，CS 槓桿貸款指數（CS Leveraged Loan Index）提供了大約10.0% ，私人貸款提供了更多收益。換句話說，非投資級債券投資的預期稅前收益現在已經接近或超過了股票的歷史收益。」

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