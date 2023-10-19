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復星財富李曉翀：鋪路AI發展 好未來估值重估之路

財金猛人追蹤 12:22 2023/10/19

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好未来（美：TAL）在今年7月27日公布2024財年第一季業績（自然年3至5月）之後，市場便開始重估其估值，特別是從公布該季績後的下一個交易日，即7月28日至今形成升浪，近期有外資高呼重新關注中概股，但其實好未來早已跑贏整體中概股。

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筆者認為，該份業績的財務亮點包括，第一、期內收入按年增長22.9%；第二、經營性現金流1.25億美元，按年轉正；第三、公司現金、現金等價物及短期投資的總和為30.5億美元，無銀行負債。
 
我們看看收入情況，收入業務架構容易理解，75%的貢獻來自教育培訓業務，剩下的25%則來自內容解決方案。教育培訓業務當中，又分為三類，分別是素質教育培訓業務，高中教培業務和海外教培業務。 
 
其中，素質教育培訓業務佔總收入約43%，是推動整體收入增長回暖的重要業務，亦是市場憧憬在雙減事件之後，業務重回增長的最重要參考。好未來希望打造素質教育培訓品牌，培養孩子受益一生的能力，素養課程包括人文創作、科學思維、程式設計與機器人、思辨與口才、國際象棋、博物等產品。 
 
第二大貢獻收入的業務，是來自內容解決方案，包含智慧硬體、實物出版、數字內容等。其中，好未來推出學而思學習機XPad，成為內容解決方案最重要的增長來源。
 
然而，學習機毛利率低於成熟的學習業務，約30%收入需遞延到未來2年計入，但成本當期全部計入，拉低了該公司整體毛利率水平。 公司對於學習機的推廣投流費用也導致銷售費用環比提升。
 
另外，好未來5月發文稱正進行數學大模型Math GPT的研發，對比目前現有的大模型，該公司希望能夠進一步提高回答準確率，並提供符合學生當前知識水平的解答過程，幫助學生更好理解知識點。 而且好未來預計今年將投入數千萬美元持續研發，Math GPT的開發經驗有望擴展到其他學科。
 
一句到尾，市場都是看增長，若接下來的業績會能夠給予市場信心，相信估值重估會繼續。
 
（筆者為證監會持牌人，執筆之時，沒有持有上述股票。）

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撰文 : 李曉翀 復星國際證券有限公司研究部助理副總裁

欄名 : 無寶不落

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