中金：渣打資產質量仍存不確定性 目標價削15.1%（持續更新）

美國聯儲局9月議息過後，從點陣圖（點擊圖片放大）等多方面來看，明年7月或之前開始減息的機會極低（點擊圖片放大）。再者，英倫銀行及歐洲央行也傾向將利率保持較高水平一段時間。

專訪 瑞士百達陳東 談內地經濟「三個底」【下一頁】

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至於在全球主要央行之中，貨幣政策相對較寛鬆的中國人民銀行及日本央行，隨着中國經濟加速回正軌，日本也重回通脹之路，料兩間央行也難持續寛鬆。所以，讀者除了注意預測股息率逾6厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

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10月28日：

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評熱門收息股中國石化 （00386） ，分析詳見：【下一頁】

10月27日：

【11：30】渣打 （02888） 管理層指引基本雖然維持不變，但是高盛最新發表研究報告卻指，渣打第三季盈利遜於預期，加上對税率指引上調，因此預計股價將出現負面反應，並將渣打2023至2026年每股盈利預測下調2%至12%，以及將目標價由90元下調至86元，投資評級維持「中性」。

高盛續指出，渣打第三季除税前基本溢利13億美元，較高盛預期低9%，當中原因包括：

淨利息收入較低、減值支出較高、聯營盈利下跌，部分被成本控制較好所抵銷。

不過，高盛報告補充，渣打維持今、明兩年目標，包括......

【01：00】本報專欄「中字股實力談」評熱門收息股中國海洋石油 （00883） ，分析詳見：【下一頁】

10月26日：

【17：45】渣打集團 （02888） 在今日中午公布的今年第三季業績，遜於市場預期，令股價大跌逾11%至59.75元收市。不過，瑞銀就渣打發表的最新報告，卻維持其在英國上市的渣打（英：STAN）投資評級為「買入」，以及目標價900便士不變。

瑞銀指出，在利率上升的環境下，渣打淨息差（NIM）較預期低9個基點，表現令人失望，加上存款面臨收縮。不過......

【15：45】渣打集團 （02888） 今日中午收市後公布今年第三季業績，期內除稅前基本溢利意外地按年跌2.2%至13.2億美元，而有形回股東回報率（ROTE）更按年大跌2個百分點至7%。

海通國際最新研究報告指，渣打第三季基本經營收入按年增6.4%，低於預期的7.7%升幅，主要受到淨利息收入不及預期的拖累，而淨息差（NIM）雖按年升20個基點至1.63厘，但是低於預期的1.72厘。

此外......

【12：45】中國聯通 （00762） 第三季度業績令市場失望，而摩根大通最新發表報告直言，對比中國移動 （00941） 及中國電信 （00728） 的收入加速趨勢，聯通收入按年增幅由第二季的6%減慢至4%，盈利按年增幅由第二季的14%減慢至3%，雖維持聯通「中性」的投資評級，但卻將其今、明兩年盈利預測各下調3%，目標價亦由6.7元下調17.9%至5.5元。

不過，摩通預期......

【07：15】美國債息的升跌，影響收息股吸引力。景順環球首席市場策略師Kristina Hooper對美債息最新分析，詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄「中字股實力談」評熱門收息股中國海外 （00688） ，分析詳見：【下一頁】

10月25日：

【18：30】基建運輸相關國企中國中車 （01766） 今、明兩年預測股息率分別達6.8厘及7.4厘（據彭博綜合券商預測），並獲摩根大通發表最新報告將其納入正面觀察名單，以及將目標價由7元上調至7.2元，投資評級續為「增持」，更估計其預測股息率或約9厘。

摩通表示，自5月以來，中國中車A股及H股分別下跌25%及35%，將較早前國企重估主題下的升幅近乎抵銷，相信中國中車在估值及增長方面，風險回報吸引，因為其處於淨現金狀態、自由現金流強勁，加上......

【16：30】中海油 （00883） 昨日收市後公布第三季業績，期內收入按年增5%至1,148億元人民幣，純利降8%至339億元人民幣。中金最新發表研究報告指，中海油上季業績雖低於該行預期，但是期內油氣淨產量按年升7%至近1.7億桶油當量，按季基本持平，並持對中海油今、明兩年盈利預測不變，以及續予其目標價15元、投資評級「跑贏行業」不變。

中金續指出，中海油為了幫助儲量和產量增長，今年......

【14：15】聯通 （00762） 昨日收市後公布第三季業績，期內服務收入按年升3.5%至815億元，而EBITDA（除息稅折舊及攤銷前溢利）則按年微跌0.2%至253億元人民幣。瑞銀最新發表的報告指，聯通第三季收入符合該行及市場預期，而EBITDA雖較該行預期高出1.8%，但較市場預期低2.7%，並將聯通目標價由8元下調至7.3元，以反映工業互聯網收入放緩及宏觀經濟逆風，投資評級續為「買入」。

瑞銀續指出，聯通服務收入增長3.5%，較上半年的增幅6.3%為慢，主因是......

【13：15】內地再生能源電力股為另類收息股，信安資金管理對內地風電行最新分析詳見：【下一頁】

【12：15】美國債息的升跌，影響收息股吸引力。經濟學家陶冬對美債息最新分析，詳見：【下一頁】

【07：00】本報專欄「中字股實力談」評冷門高息股滔搏 （06110） ，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評熱門收息股中國電信 （00728） ，分析詳見：【下一頁】

10月24日：

【16：00】內房股因時受到新冠疫情及行業債務危機夾擊，而令派息能力大降。國際評級機構穆迪指，內地房地產行業基本因素疲弱，在未來12至18個月，將進一步影響內地開發商的信貸質素；國有內房商表現將優於市場，私營內房商面對更多壓力。

穆迪在上月將內地房地產行業的評級展望由「穩定」下調至「負面」，並表示......

【12：45】香港地產及收租股為熱門收息股之一，惟摩根大通最新發表的研究報告相信，行業仍遇逆風（利率高企和經濟疲弱），相對而言，行業偏好依為大眾零售、住宅、奢侈品零售、寫字樓。

摩通認為，住宅潛在的寬鬆政策可能有助穩定短期內的市場情緒，但始終不是根治的方法，故此預計未來6個月樓價將下跌5%至10%。至於零售行業，摩通相信，香港和內地的奢侈品銷售面臨挑戰。由於供應過剩，摩通對寫字樓前景最為悲觀。

股份方面，摩通表示......

【10：45】有「冠軍分析師」美譽、興業證券全球首席策略分析師張憶東對港股，包括一些收息股的最新看法，詳見：【下一頁】

【06：30】美國經濟前景影響利率走向，並影響收息股吸引力。宏利投資管理環球首席經濟師兼策略師Frances Donald對美國經濟最新分析，詳見：【下一頁】

【01：00】業務以石油產業上游為主、下游為副的藍籌石油股中石油 （00857） ，早前受累油價前景轉淡，以及中國經濟復甦動力欠穩，不利化工業務前景等利淡因素困擾，幸而油價前景改善，加上中國經濟增長漸見曙光，中石油近期股價可逆市上揚之餘，也獲券商紛上調目標價。

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更多關於中石油的分析，詳見：【業務前景】【估值分析】

10月23日：

【12：00】摩根士丹利日前發表《中國市場展望報告》，列出該行旗下港股、A股及中概股的「市場焦點股」名單，名單內15隻股份均給予「增持」的投資評級。當中，僅得香港電訊 （06823） 及......

10月21日：

【01：00】本報專欄「收息鐵算」點評熱門收息股建設銀行 （00939） ，分析詳見：【下一頁】

10月20日：

【16：00】聯想集團 （00992） 預測股息率接近5厘，為科技相關股之中股息率較高者兼每股派息有提升空間，並獲野村發表最新報告將其目標價由9.4元上調至10元，而其投資評級亦由「中性」調升至「買入」。

野村表示，自5月以來，對聯想一直保持保守態度，主因是個人電腦需求放緩令聯想盈利動力減弱。不過，野村相信，聯想截至9月底止第二財季，或是其在2024財年（財年結日：3月底）內，最後一次需要下調2024財年業務指引，因公司或會受惠人工智能（AI）伺服器帶來更多商業機會。

野村續指出......

【13：00】中國神華 （01088） 昨日收市後宣布，其控股股東國家能源集團計劃在未來12個月內增持神華A股（滬：601088）股份。摩根士丹利最新發表報告表示，基於上述增持所涉及的股份較少，或會温和地提振神華股價......

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評冷門收息股中集安瑞科 （03899） ，分析詳見：【下一頁】

10月19日：

【19：15】內險股為同時受到新冠疫情及內房債務危機夾擊的收息股，現等待行業復甦，恢復提升每股派息的能力。滙豐環球研究最新發表的研究報告指，中國財險 （02328） 首三季汽車損耗和費用率或會上升，而穩健的基礎、較低的投資風險和業務結構改善，有助其達到可持續的長期增長，並將其目標價由10.7元上調至11.4元，維持其投資評級為「買入」。

滙豐環研認為，財險的催化劑，包括......

【17：15】香港地產及收息股為熱門收息股之一，而其提升每股派息的能力，與香港物業市場前景關係密切。仲量聯行最新發表2023年10月的《香港地產市場觀察》，關於香港寫字樓市場的最新分析，詳見：【下一頁】

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更多關於10月第三周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【中資電訊股】【濠賭板塊】【中電控股】【滙豐控股】【聯想集團】【友邦保險】【工商銀行】

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