創造被動收入 邁向財務自由

開拓被動收入是很多人都希望做到的事，以減輕對單一收入來源的依賴。筆者所接觸的客戶之中，有兩類人士特別需要穩定的被動收入。

第一類︰依賴單一收入來源者

傳統上，大多數人的主要收入來源就是工資。然而，單一收入來源存在着很高的風險，一旦失去這個來源，個人或家庭可能陷入經濟困境。香港生活水平高，物價昂貴，許多人是賺幾多用幾用，即是所謂的月光族，收入全部用作應付基本開支。當突發事件發生或一旦失去工作時，他們就會陷入財務危機。

第二類︰理想多多或明確人生目標者

對於希望能經常旅行、購物、置業、生育、買車，甚至提早退休的朋友，要實現這些目標，需要提前進行財務規劃。

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當我們明確意識到只依賴薪水應付日常是不足夠，便需要創造多個收入來源，例如投資股票或從事網上業務。這些都是不錯的開始，但投資股票需要長時間關注市況並對經濟投資有相關的認識，並非隨便聽或選幾個股票冧巴就可獲利。

在網上開展業務的初期成本雖低，但市場競爭激烈，想要在公餘時間經營副業並不像想像中那麼容易，有時忙到連休息和娛樂的時間都沒有，不能達到他們理想中work life balance的目標。

要實現財務自由的方法有很多，但要平衡風險之餘，最好可以能輕鬆地創造長期而穩定的被動收入，良好的投資工具至關重要。

以筆者為例，在30歲之前通過投資海外物業實現了財務自由。筆者並非來自富裕的家庭，而是通過自己的努力和初期少量資金的累積來達至這個成果。從2008年的金融海嘯至近年因新型冠狀病毒感染的影響，筆者目睹身邊許多朋友在工作或生活遇上突如其來的變化，導致財務狀況失控，因此希望透過分享，讓更多人實現財務自由，重新掌握生活的主導權。

有些讀者可能會認為自己目前只是月光族，即使海外物業的門檻較低，也無法負擔。但只要心存理想，大家可以從一些微小的理財習慣開始着手。正如《原子習慣》所說，只要我們每次進步1%，一年後就會進步37%。只要我們現在開始認真審視自己的財務狀況，每個人都有機會實現財務自由。關鍵是踏出第一步。

這1%的進步可以從一個小小的舉措開始，例如通過學習理財知識來擴大視野。最近，筆者再審視和整理了一些個人理財心得，願意與大家分享，希望能逐漸啟動那1%的改變。

撰文：Capstone 72創辦人胡寶兒

編輯：葉麗雯

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