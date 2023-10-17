建行9厘息 估值最吸引

中央匯金上周增持四大行，並表明未來半年繼續增持，刺激四大行造好，而四大行估值最吸引是建設銀行（00939），預測PE只有3.2倍，預測息率9.2厘，加上股價出現「頭肩底」形態，反彈應該未結束。

建行上半

...