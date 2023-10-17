建行9厘息 估值最吸引 財金專欄 2023/10/17 分享： 分享： 中央匯金上周增持四大行，並表明未來半年繼續增持，刺激四大行造好，而四大行估值最吸引是建設銀行（00939），預測PE只有3.2倍，預測息率9.2厘，加上股價出現「頭肩底」形態，反彈應該未結束。 建行上半 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股下一個升浪契機（第四版） 2023/10/16 港股下一個升浪契機（第四版） 中字股實力談 - 憧憬習拜會 港股盼上揚 2023/10/14 憧憬習拜會 港股盼上揚 中字股實力談 - 港股島型頂 好友又踩坑？（第四版） 2023/10/13 港股島型頂 好友又踩坑？（第四版） 中字股實力談 - 國壽復增長 股價望回勇 2023/10/13 國壽復增長 股價望回勇 中字股實力談 - 滙金增持四大行 港股牛市重臨？（第四版） 2023/10/12 滙金增持四大行 港股牛市重臨？（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 頭肩底 旗形 LPR 建設銀行（00939） 人民幣 銀行