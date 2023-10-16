布林肯中東發功 防戰火燒美經濟 國際 22:30 2023/10/16 分享： 分享： 烏克蘭和加沙（Gaza）的戰爭中，美國角色都非常關鍵，以色列和烏克蘭都離不開美國支援，美國財政上能否支持得住？財長耶倫（Janet Yellen）接受英國記者訪問，答得簡單又直接，「我們能承受兩場戰爭」（We can certainly afford two wars）。然而，受得住不代表好受，美國政客積極奔走，防止戰火擴大，以美國負債狀況，這類負擔還是可免則免。 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 國金札記 相關文章 議長大熱突退選 共和黨極右接棒？ 今日 議長大熱突退選 共和黨極右接棒？ 共和黨推舉新議長 恐難逃極右制肘 2023/10/14 共和黨推舉新議長 恐難逃極右制肘 債息高企 傷美國政府財政 2023/10/11 債息高企 傷美國政府財政 巴勒斯坦人角度分析以巴關係 淪政治鬥爭背景 2023/10/13 巴勒斯坦人角度分析以巴關係 淪政治鬥爭背景 以巴亂局 釀第四次石油危機？ 2023/10/10 以巴亂局 釀第四次石油危機？ 你可能感興趣 議長大熱突退選 共和黨極右接棒？ 今日 15:35 議長大熱突退選 共和黨極右接棒？ 共和黨推舉新議長 恐難逃極右制肘 14:43 2023/10/14 共和黨推舉新議長 恐難逃極右制肘 債息高企 傷美國政府財政 21:08 2023/10/11 債息高企 傷美國政府財政 最新專欄文章 議長大熱突退選 共和黨極右接棒？ 今日 議長大熱突退選 共和黨極右接棒？ 國金札記 - 美議長大熱突退選 共和黨極右接棒？ 今日 美議長大熱突退選 共和黨極右接棒？ 共和黨推舉新議長 恐難逃極右制肘 2023/10/14 共和黨推舉新議長 恐難逃極右制肘 國金札記 - 共和黨推舉新議長 恐難逃極右掣肘 2023/10/13 共和黨推舉新議長 恐難逃極右掣肘 國金札記 - 美債息高企 傷美國政府財政 2023/10/12 美債息高企 傷美國政府財政 外交 地緣政治 拜登 卡塔爾 加沙 巴勒斯坦 伊朗 以色列 約旦 美國