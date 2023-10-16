布林肯中東發功 防戰火燒美經濟

烏克蘭和加沙（Gaza）的戰爭中，美國角色都非常關鍵，以色列和烏克蘭都離不開美國支援，美國財政上能否支持得住？財長耶倫（Janet Yellen）接受英國記者訪問，答得簡單又直接，「我們能承受兩場戰爭」（We can certainly afford two wars）。然而，受得住不代表好受，美國政客積極奔走，防止戰火擴大，以美國負債狀況，這類負擔還是可免則免。

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