  • 26°C
香港時間 : 20231016日 (週一) 23:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

布林肯中東發功 防戰火燒美經濟

國際 22:30 2023/10/16

分享：

分享：

烏克蘭和加沙（Gaza）的戰爭中，美國角色都非常關鍵，以色列和烏克蘭都離不開美國支援，美國財政上能否支持得住？財長耶倫（Janet Yellen）接受英國記者訪問，答得簡單又直接，「我們能承受兩場戰爭」（We can certainly afford two wars）。然而，受得住不代表好受，美國政客積極奔走，防止戰火擴大，以美國負債狀況，這類負擔還是可免則免。

...

欄名 : 國金札記

相關文章

議長大熱突退選 共和黨極右接棒？
今日
議長大熱突退選 共和黨極右接棒？
共和黨推舉新議長 恐難逃極右制肘
2023/10/14
共和黨推舉新議長 恐難逃極右制肘
債息高企 傷美國政府財政
2023/10/11
債息高企 傷美國政府財政
巴勒斯坦人角度分析以巴關係 淪政治鬥爭背景
2023/10/13
巴勒斯坦人角度分析以巴關係 淪政治鬥爭背景
以巴亂局 釀第四次石油危機？
2023/10/10
以巴亂局 釀第四次石油危機？

你可能感興趣

議長大熱突退選 共和黨極右接棒？
今日 15:35
議長大熱突退選 共和黨極右接棒？
共和黨推舉新議長 恐難逃極右制肘
14:43 2023/10/14
共和黨推舉新議長 恐難逃極右制肘
債息高企 傷美國政府財政
21:08 2023/10/11
債息高企 傷美國政府財政

最新專欄文章

議長大熱突退選 共和黨極右接棒？
今日
議長大熱突退選 共和黨極右接棒？
國金札記 - 美議長大熱突退選 共和黨極右接棒？
今日
美議長大熱突退選 共和黨極右接棒？
共和黨推舉新議長 恐難逃極右制肘
2023/10/14
共和黨推舉新議長 恐難逃極右制肘
國金札記 - 共和黨推舉新議長 恐難逃極右掣肘
2023/10/13
共和黨推舉新議長 恐難逃極右掣肘
國金札記 - 美債息高企 傷美國政府財政
2023/10/12
美債息高企 傷美國政府財政
外交 地緣政治 拜登 卡塔爾 加沙 巴勒斯坦 伊朗 以色列 約旦 美國

下一篇文章

議長大熱突退選 共和黨極右接棒？