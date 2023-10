布林肯中東發功 防戰火燒美經濟

烏克蘭和加沙(Gaza)的戰爭中,美國角色都非常關鍵,以色列和烏克蘭都離不開美國支援,美國財政上能否支持得住?財長耶倫(Janet Yellen)接受英國記者訪問,答得簡單又直接,「我們能承受兩場戰爭」(We can certainly afford two wars)。然而,受得住不代表好受,美國政客積極奔走,防止戰火擴大,以美國負債狀況,這類負擔還是可免則免。

...