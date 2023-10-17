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打造國際專上教育樞紐 施政報告新亮點

財金專欄 2023/10/17

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施政報告將提出把香港打造成國際專上教育樞紐，八間資助大學的非本地學生限額將增至40%，也會增加宿位。

香港是亞洲唯一擁有5間世界百強大學的城市，據知，下周三的施政報告，將提出把香港打造成國際專上教育樞紐

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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