打造國際專上教育樞紐 施政報告新亮點 財金專欄 2023/10/17 分享： 分享： 施政報告將提出把香港打造成國際專上教育樞紐，八間資助大學的非本地學生限額將增至40%，也會增加宿位。 香港是亞洲唯一擁有5間世界百強大學的城市，據知，下周三的施政報告，將提出把香港打造成國際專上教育樞紐 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 夜繽紛「滿月」成績怎樣？ 延熱潮費思量 2023/10/16 夜繽紛「滿月」成績怎樣？ 延熱潮費思量 有政戲 - 港盛事浪接浪 能續吸新模式內地客？ 2023/10/13 港盛事浪接浪 能續吸新模式內地客？ 有政戲 - 毋忘大學使命 港大亂局須盡速處理 2023/10/12 毋忘大學使命 港大亂局須盡速處理 有政戲 - 特首下周赴京 施政報告有望加料？ 2023/10/11 特首下周赴京 施政報告有望加料？ 有政戲 - 新投資移民計劃快出台 一箭「多」鵰 2023/10/10 新投資移民計劃快出台 一箭「多」鵰 政治 施政報告 專上教育 香港 來港升學 大學 李家超 一帶一路 劉兆佳