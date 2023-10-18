滙豐帶你了解「國家隊」

由中國出資設立的中央匯金投資，自2015年以來首次增持中國「四大行」，釋放穩定市場的訊號。滙豐近日出了一份報告，向海外投資者解釋什麼是「國家隊」，也值得大家學習。

一、甚麼是國家隊？

「國家隊」指的是中國政府用於幫助穩定A股市場的一系列機構，包括中央匯金、中國證券金融股份有限公司、國家外滙管理局和幾家公募基金。滙豐估計，上述機構在2015年第三季末共持有約1,400家A股上市公司的股票，價值3萬億元（人民幣‧下同），佔A股流通市值的8.9%，並隨着市場正常化而削減持倉，至2023年第二季末共持股約300家A股上市公司，價值2.7萬億元，佔A股流通市值的3.8%。

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二、國家隊持有哪些A股？

截至2023年第二季末，金融股在國家隊的持股中佔比最大，其次是工業股和消費必需品股。在金融股中，持股最多的是中國銀行（滬：601988）、工商銀行（滬：601398）和農業銀行（滬：601288）。在非金融行業中，貴州茅台（滬：601988）、中國神華（滬：601088）和五糧液（深：000858）持股最多。

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三、國家隊的運作方式是什麼？

自2015年以來，

記者：陳煒傑

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