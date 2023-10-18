中國食品入貨 估值五折有找 財金專欄 2023/10/18 分享： 分享： 中國食品（00506）是央企中糧集團唯一上市的飲料業務平台，在19個省級行政區域經營可口可樂系列產品，汽水佔其收入比重75%，而股價是少有目前可以收高於各短、中、長等主要平均綫的中資股，在技術指標的拉 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股縮量 到處陷阱（第四版） 2023/10/17 港股縮量 到處陷阱（第四版） 中字股實力談 - 建行9厘息 估值最吸引 2023/10/17 建行9厘息 估值最吸引 中字股實力談 - 港股下一個升浪契機（第四版） 2023/10/16 港股下一個升浪契機（第四版） 中字股實力談 - 憧憬習拜會 港股盼上揚 2023/10/14 憧憬習拜會 港股盼上揚 中字股實力談 - 港股島型頂 好友又踩坑？（第四版） 2023/10/13 港股島型頂 好友又踩坑？（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 派息比率 可口可樂 中國發改委 中國食品（00506） 人民幣 板塊