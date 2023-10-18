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中國食品入貨 估值五折有找

財金專欄 2023/10/18

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中國食品（00506）是央企中糧集團唯一上市的飲料業務平台，在19個省級行政區域經營可口可樂系列產品，汽水佔其收入比重75%，而股價是少有目前可以收高於各短、中、長等主要平均綫的中資股，在技術指標的拉

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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